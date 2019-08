Indische zeekoe Marium, het “schatje van Thailand”, dood aangetroffen met stukjes plastic in maag ttr

17 augustus 2019

08u07

Bron: The Guardian 3 Dieren De Indische zeekoe Marium, bekend als “het schatje van Thailand”, werd dood aangetroffen met plastic in de maag. De Thaise bevolking was sinds april in de ban van het dier dat moederziel alleen werd gevonden op een strand in het zuiden van Thailand. Sindsdien verzorgden biologen haar. Ze werd niet alleen met de hand gevoed, maar ook geknuffeld en geaaid.

De dierenartsen die het verdwaalde jong vonden op een strand op het eiland Ko Poda in de provincie Krabi betreuren de dood van de Indische zeekoe, ook wel doejong genoemd. Marium was ongeveer vier maanden oud toen ze werd gevonden. Vermoedelijk was Marium het jong haar moeder kwijtgeraakt in zee. Er werd aanvankelijk geprobeerd om haar vrij te laten in een doejonghabitat voor de kust van een ander eiland, maar daar zwom ze weg.

Toen beslisten artsen om het dier zelf groot te brengen. Dierenartsen en vrijwilligers vertrokken dagelijks in kano’s om Marium te vinden in de buurt van het eiland. Tot 15 keer per dag kreeg ze melk en zeegras. Marium werd een echte vedette in Thailand nadat foto’s van haar met knuffelende dierenartsen op het internet circuleerden.

Plastic

Dierenartsen stelden vorige week vast dat het niet goed ging met Marium. Ze had overduidelijk stress en weigerde te eten. Uiteindelijk werd beslist om haar woensdag te verplaatsen naar een speciaal reservoir waar ze nauwlettend in het oog werd gehouden. Deze ochtend troffen de dierenartsen haar dood aan.

Uit de autopsie bleek dat kleine stukjes plastic haar darmen hadden verstopt. Daardoor ontstond een infectie, wat uiteindelijk tot de dood van het dier leidde. “Als we zeldzame zeedieren willen beschermen, dan moet dit probleem dringend opgelost worden”, zegt Nantarika Chansue, directeur van de zeedierenafdeling van de Chulalongkorn University in Bangkok. De dierenartsen vonden ook kneuzingen. Vermoedelijk werden deze veroorzaakt door een aanval van een andere doejong.

De Indische zeekoe wordt als een kwetsbaar dier beschouwd. Naar schatting leven er ongeveer 250 doejongs in Thaise wateren.