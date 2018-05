Indiër bouwt drone om gestrande puppy te redden kg

06 mei 2018

07u15

Bron: NDTV, The Verge 0 Dieren Toen een roboticaexpert uit India een puppy ontdekte in een diepe goot, besloot hij al zijn talent aan te wenden om het diertje te redden. Hij deed er zes uur over om een drone te bouwen die de puppy uiteindelijk uit zijn hachelijke positie bevrijdde.

Milind Raj, een ingenieur in New Delhi, was aan zijn ochtenwandeling bezig toen hij gejank hoorde uit een afvoerkanaal op straat. In de modderachtige goot zag hij een puppy lopen die er op eigen krachten duidelijk niet meer uitkon. Volgens omwonenden zou de puppy er al twee dagen vastzitten, vertelde Raj aan The Verge. Zij hadden niet geprobeerd om het dier te redden, omdat de moerasachtige bodem van de goot dat onmogelijk maakte, schrijft hij.

De Indiër besloot het heft in eigen handen te nemen en begon met het bewerken van een drone om de puppy te redden. Hij bevestigde een robotische arm met een harnas aan de drone en rustte de arm uit met een eenvoudige sensor om de hartslag en ademhaling van de puppy te meten. Dat moest hem helpen om het harnas niet te strak te trekken: “Als de grip te strak was, zou de puppy sterven”, aldus Raj.

Reddingsactie

Zes uur later keerde hij terug naar de goot. Hij was in staat om de drone boven het kanaal te vliegen en het harnas rond de puppy te manoeuvreren. In een video is te zien hoe hij de puppy daarna in de lucht kan heisen. Vervolgens werd het dier weer veilig op de begane grond gezet.

Nadat de puppy terug op het droge was, hoestte hij nog vuil en plastic verpakkingen op die hij had gegeten in de goot, klinkt het. Raj laat weten dat hij besloot de hond te adopteren en gaf hem de naam Lift.

Ladder

Op sociale media wordt de ingenieur geprezen, hoewel hier en daar ook kritiek klinkt. Onder andere de beslissing om zes uur te investeren in het bouwen van een drone, is voor sommige mensen onbegrijpelijk.

Good work on the robot. But i think the situation needed a basket tied to a rope & thrown down to near the dog. Wud hv taken 10 mins instead of 6 hrs. Dont know the case in detail..but i think common sense, instead of time consuming life threatening technical prowess, was needed Parikshit Kulkarni(@ PKulk99) link