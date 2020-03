Inbreuken bij meer dan de helft van gecontroleerde labo's die dierproeven uitvoeren ttr

03 maart 2020

13u20

Bron: belga 0 Dieren In meer dan de helft van Vlaamse laboratoria die dierproeven uitvoeren, werden bij controles in de periode 2016-2019 inbreuken vastgesteld. De meest voorkomende inbreuken zijn van administratieve aard. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Axel Ronse (N-VA).

In 2016 werden inbreuken vastgesteld in 28 van de 42 geïnspecteerde labo's, in 2017 was dat het geval in 24 op 43 labo's, in 2018 in 21 op 39 labo's en in 2019 in 25 op 42 labo's. Zowel in 2016, 2018 als in 2019 werd telkens 1 pv opgesteld. In 2016 werden in totaal 245.758 dierproeven uitgevoerd, in 2017 waren er dat 263.575 en in 2018 zo’n 262.479. Het aantal voor 2019 is nog niet bekend.

"De meest voorkomende inbreuken zijn van administratieve aard. Regelmatig werd vastgesteld dat de documenten en adviezen van de dierenwelzijnscel, de proefdierkundecertificaten en de bewijzen van het op peil houden van de kennis van het personeel niet centraal bijgehouden worden en/of niet vlot voorgelegd kunnen worden bij een onaangekondigde inspectie", aldus Weyts, die geen overzicht kan voorleggen van het aantal vastgestelde inbreuken per type.