In plaats van slecht gedrag af te leren, dumpt gezin hond in asiel: “Heel erg hoe bang hij nu is” Redactie

21 december 2018

12u01

Bron: The Dodo 0 Dieren Dat een vuilbak een aanlokkelijk ding kan zijn voor een hond moeten we mensen met een viervoeter in huis niet vertellen. Maar een gezin in South Carolina ging wel heel ver toen hun hond maar door hun afval bleef wroeten. Ze dumpten hem in een asiel. Sindsdien zit de schrik er bij hond Coby goed in.

Verstopt in een hoekje van zijn hok, met zijn snuit naar de muur. Zo zat de 2-jarige Coby in november wekenlang in het dierenasiel nadat zijn baasjes hem daar hadden achtergelaten. Helemaal opgespannen, vol stress. En vooral bang. “Het is zielig”, schreef vrijwilliger Samira El-Hage van het asiel op Facebook. “Heel erg hoe bang hij nu is. Maar niet een keer gromde hij naar ons of probeerde hij te bijten. Hij wil gewoon verdwijnen.”

Leigh Maddox, stichter van Compassion for Cats of Delaware - dat dieren in nood helpt -, begreep er niks van. Waarom had zijn familie hun trouwe hond achtergelaten voor zoiets? “Ik wist meteen dat ik hem uit dat asiel moest halen”, vertelt ze aan The Dodo. Ze begon plannen te maken voor de bijna negen uur durende rit tussen het asiel en het voor hem gevonden pleeggezin in Dover, Delaware. Pilots N Paws, dat asielhonden naar nieuwe baasjes en pleeggezinnen vliegt, kreeg lucht van het verhaal en besloot Coby over te vliegen naar nieuwe pleegmama Olivia Fritz.

Toen het vliegtuig landde, was het voor Olivia meteen duidelijk dat het niet simpel zou zijn om het vertrouwen van Coby te winnen. “Hij zat zo gespannen in zijn zitje dat mijn man en ik hem eerst bijna niet uit het vliegtuig kregen”, legt ze uit. “Toen hij er eindelijk uit was, raakte hij verlamd van angst. Hij sloot zich af en reageerde op niets.”

Nog steeds bang

Intussen is Coby bij Olivia thuis. Ze zoekt met plezier naar manieren om het vuilnisgraven van Coby af te leren. “Mijn eigen honden zijn ook afvalfans en als gezin bedachten we creatieve manieren om dat gedrag af te leren”, zegt ze. “Dat is ook wat je moet doen als je een hond hebt – niet hem in een asiel dumpen. Dit verhaal breekt mijn hart. Hij is zo lief.”

Een maand later gaat het veel beter met Coby. Hij past zich langzaam maar zeker aan. “Maar hij is nog steeds heel bang”, aldus Olivia. “Hij durft niet alleen naar buiten en dus moeten we hem naar binnen en naar buiten dragen. Maar hij zet babystapjes in de goede richting.” Olivia is bereid om zo lang als moet met Coby te werken tot hij er weer bovenop is en kan geadopteerd worden. “Ik dacht dat hij minder bang zou worden met veel liefde. Maar het zit duidelijk diep. Het zal nog wel even duren voor hij er helemaal over is.”

“Geef een dier niet zomaar cadeau”

In ons land riep onlangs de provincie Vlaams-Brabant met een campagne op om in deze cadeautjestijd niet zomaar dieren cadeau te doen.

“Een dier wordt vaak gezien als een origineel cadeau. Maar helaas worden veel van deze dieren nadien aan hun lot overgelaten of ze komen terecht in een asiel”, klinkt het. “Wie een dier cadeau krijgt, is hier vaak niet op voorbereid of heeft niet de mogelijkheden om het dier goed op te vangen. Denk goed na alvorens je een dier in huis haalt.”

