In opspraak gekomen slachthuis VanDrie hervat slachtingen met aangepaste interne processen

22 december 2018

18u21

Bron: Belga 0 Dieren Het Hasseltse slachthuis van de VanDrie Group hervat na het weekend zijn slachtactiviteiten met aangepaste interne processen. VanDrie had de slachtingen maandag op eigen initiatief stopgezet nadat dierenrechtenorganisatie Animal Rights dierenmishandeling in het bedrijf aan het licht had gebracht.

VanDrie zegt nu dat er een intern onderzoek is gevoerd. Het bedrijf past samen met de dienst Dierenwelzijn en experten van de Groep Dier&Welzijn van de KU Leuven en de hogeschool Thomas More de interne processen aan. De directie nam naar eigen zeggen ook de tijd om het personeel op te leiden om een herhaling van de feiten te vermijden.

Concreet bant het bedrijf zogenaamde drijfstokken. Op de beelden van Animal Rights was te zien hoe die gebruikt werden om dieren te slaan in het gezicht of te porren in de anus. Ook de elektrische prikkers belooft het bedrijf niet meer te gebruiken. Bovendien zal de slachtlijn voortaan stilgelegd worden als dieren onwillig zijn, om vervolgens de hulp in te roepen van experts in dierenwelzijn.

De directie laat de komende maand de Groep Dier&Welzijn extra controles uitvoeren over de toepassing van de nieuwe procedures. "Zo kan er eventueel geïnvesteerd worden in bijkomende opleiding indien dat nodig blijkt", klinkt het. "Op maandag worden de activiteiten in slachthuis in Hasselt hervat. De directie blijft waakzaam en houdt de lijnen met de dienst Dierenwelzijn erg kort.”