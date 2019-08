In opmars: stroperij van olifantenhuiden kv

12 augustus 2019

20u54

Bron: Elephant Family 20 Dieren Het voorbije jaar is de verkoop van olifantenhuiden, die verwerkt worden in ‘medicinale’ poeders en pillen en in juwelen, flink toegenomen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Elephant Family, een ngo die zich inzet voor de bescherming van Aziatische olifanten. Het rapport werd gepubliceerd naar aanleiding van World Elephant Day die vandaag plaatsvindt.

Niet alleen de ivoorhandel zorgt ervoor dat olifantenpopulaties zwaar onder druk staan. Sinds vorig jaar blijken ook olifantenhuiden steeds populairder. In verscheidene regio’s in Zuidoost-Azië zijn olifanten bijgevolg met uitsterven bedreigd.

Elephant Family startte een onderzoek naar de illegale huidenhandel in 2016 en trof sindsdien al honderden gevilde olifanten aan. Sommigen van hen leefden in gevangenschap, maar evenzeer vonden ze een volledig uitgemoorde wilde kudde van 25 volwassenen en kalfjes. De meeste olifanten worden gestroopt in Myanmar, zo blijkt.

De opmars van deze praktijk is zo mogelijk nog onrustwekkender dan de ivoorstroperij, zegt de organisatie. Voor de huiden komen immers ook kalfjes en vrouwtjes zonder slagtanden in aanmerking. Die blijven voor ivoorstropers buiten schot.

De illegale handel in de huid en andere lichaamsdelen van olifanten, alsook afgeleide producten zoals juwelen en traditionele geneeskunde, is geografisch en online flink toegenomen, zo blijkt uit het onderzoek van Elephant Family. De producten worden voornamelijk verkocht via het internet in China, Laos, Vietnam en Cambodia en verkopers proberen nu ook nieuwe markten aan te boren in Laos, Taiwan, Maleisië en Myanmar.

Pijnlijke dood

Stropers die uit zijn op olifantenhuiden gebruiken meestal giftige pijlen om de dieren te doden. De olifanten sterven daardoor een erg langzame, trage dood. De giftige stof, vermoedelijk afkomstig van planten of pesticiden, verspreidt zich doorheen het lichaam en de stervende olifant gaat vervolgens wanhopig op zoek naar water. Hun gevilde karkassen worden vaak in of nabij water aangetroffen.

Vandaag leven er nog zo’n 45.000 à 48.000 Aziatische olifanten in het wild. Dat is minder dan een tiende van het geschatte aantal Afrikaanse olifanten. Elephant Family dringt er bij de overheden van betrokken landen op aan om dringend werk te maken van maatregelen om de handel in olifantenhuiden te stoppen. “We moeten vermijden dat olifantenhuiden het nieuwe ivoor worden”, luidt het.

Schubdieren

Het onderzoek bracht voorts ook aan het licht dat olifantenpoeder in de Chinese traditionele geneeskunde steeds vaker vermengd wordt met poeder van schubdieren, een bijzonder bedreigde diersoort die sowieso al bijzonder populair is op de zwarte markt.