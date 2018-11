In New York verdwenen hond duikt na 18 maanden plots op in Florida Redactie/IB

Bron: Tampa Bay Times, AD 0 Dieren Achttien maanden nadat een familie uit Brooklyn in New York hun bruinwitte husky Sinatra als vermist opgaf, is het dier opgedoken in een woonwijk in de buurt van Tampa in Florida. Daar, zo'n tweeduizend kilometer verderop, werd hij gevonden door de 13-jarige Rose Verrill.

Wat er in de tussenliggende maanden met de vijf jaar oude hond Sinatra is gebeurd, en hoe het dier de afstand van bijna tweeduizend kilometer heeft weten te overbruggen, is vooralsnog een groot mysterie.

Na veel zoekwerk op sociale media kon de familie Verril uiteindelijk de rechtmatige eigenaar van de aangelopen husky achterhalen. De hond bleek toe te behoren aan de familie Willis uit Brooklyn, van wie de 16-jarige dochter Zion in 2015 om het leven kwam bij een tragisch schietincident. Dat meldt de Tampa Bay Times.

Dierenvriend

Zion, een fervent danser en een grote dierenvriend, kreeg Sinatra op haar veertiende verjaardag. Anderhalf jaar na de plotse dood van het meisje verdween de hond plots spoorloos. Een maandenlange zoektocht met flyers leverde niets op.

Anderhalf jaar na zijn verdwijning dook het dier plots op in het plaatsje Seffner bij Tampa in Florida, waar hij gevonden werd door de dertienjarige Rose Verril. “Hij is een geweldige aanwinst voor ons gezin geweest”, vertelt Denise Verril, de moeder van het meisje, aan de Tampa Bay Times.

Kleine troost

Sinatra zal nu snel weer herenigd worden met zijn oorspronkelijke familie, die erg blij is dat ze Sinatra weer terugkrijgen. “De band tussen Zion en Sinatra was enorm sterk en hun liefde voor elkaar was groot. Toen we na het verlies van Zion ook Sinatra kwijtraakten, voelde het alsof we opnieuw een deel van onze dochter verloren", zegt de vader van Zion geëmotioneerd.

Hij zal de hond morgen gaan ophalen in Baltimore, waar een vriend van de familie Verril hem naartoe zal brengen. “Thuis heb ik al een grote kalkoenpoot voor Sinatra klaarliggen, zijn favoriete snack", besluit de opgeluchte man.