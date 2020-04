In het wild uitgestorven hertje geboren in Pairi Daiza: dit zijn de eerste beelden KVDS

09 april 2020

14u23 10 Dieren In dierenpark Pairi Daiza in Henegouwen is een Pater-Davidshertje geboren. De geboorte is bijzonder omdat de soort officieel uitgestorven is in het wild. “De geboorte is uitstekend nieuws voor het behoud van de genetische diversiteit”, klinkt het bij Pairi Daiza.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De geboorte werd op 1 april al ontdekt door de verzorgers van het dierenpark, maar nu pas bekendgemaakt. Het kalfje is intussen een flinke week oud en is volgens het park in uitstekende gezondheid. Om het kersverse gezinnetje zo weinig mogelijk te verstoren in deze belangrijke eerste dagen, is het geslacht van het jong nog niet vastgesteld.

Allereerste jong

“Het gaat om het allereerste jong voor het vier jaar oude koppel Pater-Davidsherten dat in Pairi Daiza huist”, aldus het dierenpark. “Vier jaar is vrij jong voor een hert. Hopelijk vallen in de toekomst meer geboortes van deze in het wild uitgestorven dieren in Pairi Daiza te verwachten.”





Leuk om weten: het Pater-Davidshert komt oorspronkelijk uit China en dankt zijn westerse naam aan de Franse missionaris Armand David (Pater David), die het bestaan van de soort in de 19de eeuw bekendmaakte in Europa. Toen al waren zo goed als alle populaties in het wild uitgestorven, als gevolg van de jacht en de inperking van het leefgebied van de dieren.

Vandaag is het hert nog uitsluitend in gevangenschap te vinden. Er werden al verscheidene projecten opgestart om de dieren opnieuw te introduceren in het wild, maar voorlopig zonder veel succes.

In totaal leven nu dus drie Pater-Davidsherten in Pairi Daiza. Hun territorium in de Chinese tuin bootst zo goed mogelijk hun natuurlijke habitat na: overstromingsgebied waar ze naar hartenlust in ondiep water kunnen waden.

Zodra het dierenpark opnieuw de deuren mag openen, zal iedereen ze daar ook kunnen bewonderen.