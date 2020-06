In het wild uitgestorven hertje geboren in Nederlandse wildpark Beekse Bergen JOBR

17 juni 2020

12u19

Bron: ANP, De Telegraaf 1 Dieren In Safaripark Beekse Bergen, vlakbij het Zuid-Nederlandse Tilburg, is zo’n drie weken geleden een zeldzaam hertje geboren. De soort, het Pater-Davidshert, komt in het wild niet meer voor. Wel leven er in dierenparken en reservaten wereldwijd nog ongeveer 1.500 van deze soort.

Het kalfje, Fokko genaamd, is eind mei geboren en “doet het heel goed”. Dat meldt het dierenpark dinsdag. “Hij is heel erg speels, ook naar de andere herten toe. Verder is hij veel bij de waterkant te vinden, wat heel kenmerkend is aan deze soort.” In het park leven nu vijf Pater-Davidsherten.

Fokprogramma

De soort kwam vroeger veel voor op vlaktes met veel water en in de moerassen van China, volgens het dierenpark. De soort was, doordat er veel op werd gejaagd, al bijna uitgestorven toen de Franse missionaris Pater Armand David in 1865 de laatste roedel zag in een keizerlijk wildpark bij Peking. De Chinese keizer schonk na het bezoek van de missionaris zestien herten aan verschillende Europese dierenparken. Toen in 1900 de laatste exemplaren in China door de bevolking werden opgegeten, waren de zestien dieren in de wildparken de laatste overgeblevenen van de soort. Met deze dieren is destijds een fokprogramma opgezet.



Een jong komt na een draagtijd van veertig weken ter wereld. De herten worden ongeveer 20 tot 25 jaar oud. Een volwassen hert is ongeveer 115 centimeter hoog en 220 centimeter lang. Ze gaan graag in het water, zijn goede zwemmers en hebben brede hoeven waardoor ze goed door moeras kunnen lopen.

