In drie dagen tijd reden Noorse treinen 109 rendieren dood

Bron: AP 0 AP Zaterdag stierven in een klap 65 rendieren. Dieren Noorse rendierherders zagen hun kudde de voorbije drie dagen flink slinken. Meer dan 100 dieren stierven op de sporen nadat ze werden aangereden door de voorbijrijdende treinen.

Herder Torstein Appfjell uit Helgeland is een van de gedupeerden. De man verloor zaterdag in een klap 65 dieren. Het is “absoluut tragisch” en “ongezien” vertelde hij aan AP.

Appfjell vertegenwoordigt vier families uit de regio die samen zo’n 2000 rendieren bezitten. In het verleden verloren ze ooit 250 dieren op amper twaalf maanden tijd door treinongevallen.

Volgens de krant VG heeft spoorwegmaatschappij Bane NOR beslist om de treinen in de regio trager te laten rijden.