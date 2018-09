In dit Waals dierenrusthuis brengen 140 bejaarde honden en katten hun laatste jaren door in luxe en liefde Redactie

Valerie en Serge Luycx uit het Waalse Chièvres vangen al 18 jaar bejaarde dieren op. Van katten en honden tot varkens en pony's: ze zijn welkom bij het koppel en hun dochter. Valerie en Serge werkten vroeger in een asiel en zagen daar hoe jonge dieren de voorkeur kregen en oudere dieren vaak een spuitje moesten krijgen. Daarop besloten ze om het omgekeerde te doen en enkel dieren op te vangen die 10 jaar of ouder zijn.

De 140 katten en honden - en tientallen andere dieren - wonen in luxe op de boerderij. En vooral: ze krijgen heel veel liefde in "Les Petits Vieux". De dieren kunnen trouwens niet geadopteerd worden - enkel in heel speciale gevallen. “Het is echt gewoon de bedoeling om hen te verzorgen tot het einde van hun dagen. Om hen de mogelijkheid te bieden een rustig pensioen te beleven. We zijn een beetje een rusthuis", zegt Serge.

Voor Valerie en Serge zijn de dieren hun leven. Ze hebben hun job opgegeven om het rusthuis te runnen. Ze krijgen elke maand van honderden mensen donaties om de dieren te kunnen verzorgen.

