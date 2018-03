In Bangkok spelen ze olifantenpolo voor het goede doel LG

09 maart 2018

14u25

In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, is de zestiende editie van het olifantenpolo-toernooi begonnen. Daarin spelen teams van drie olifanten tegen elkaar. Op elke dier zit een temmer en een speler. De opbrengst van het evenement wordt gebruikt om olifanten in het wild te beschermen.