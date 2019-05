Imposante foto van zeearend gaat viraal: “Ik voelde de bries van zijn vleugels” Lex de Bruijn

28 mei 2019

17u54

Bron: AD.nl 1 Dieren De Canadese amateurfotograaf Steve Biro schrok zichzelf een hoedje toen een reusachtige zeearend hem recht in zijn ogen keek. Toch maakte hij snel een foto en het indrukwekkende resultaat ging al snel viraal.

De bijzondere foto kwam niet uit de lucht vallen, zegt de amateurfotograaf. De zeearend was volgens Biro zichtbaar geïrriteerd door zijn aanwezigheid. “Hij probeerde me weg te ‘vegen’ van de plek waar ik zat. Ik voelde de bries van zijn vleugels toen hij over mij heen vloog. Het was heel spannend.”

Biro schoot tijdens een bezoek aan een vogelopvang honderden foto's van roofvogels. Hij plaatste een aantal foto’s, waaronder het inmiddels wereldberoemde plaatje, in enkele Facebookgroepen voor amateurfotografen. Dat de foto via sociale nieuwswebsite Reddit en internationale media in de wereldwijde belangstelling kwam te staan had de ‘overweldigde’ Biro niet zien aankomen. “Ik kon niet voorzien hoe mensen erop zouden reageren.’’

Ik vind ‘m ook indrukwekkender dan de andere foto’s. De foto is perfect in balans, beide vleugels raken het water Amateurfotograaf Steve Biro

Het was een bijzondere ervaring voor de amateurfotograaf, die het liefst vogels op de gevoelige plaat vastlegt. “Natuurfoto’s, landschappen, steden, ik hou er allemaal van. Maar ik heb een zwak voor het fotograferen van vogels. Die dieren hebben gewoon iets dat mij boeit.”

Biro vond de foto zelf al wel beter gelukt dan de rest. “Ik vind ‘m ook indrukwekkender dan de andere foto’s. De foto is perfect in balans, beide vleugels raken het water.’’