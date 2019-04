Imker opgelucht: “Mijn 200.000 bijen op dak Notre-Dame hebben brand overleefd” Redactie

19 april 2019

10u56

Bron: AD.nl 6 Dieren Hij kreeg talloze telefoontjes van over de hele wereld. Iedereen was bezorgd om zijn bijen boven op het dak van de Notre-Dame. Maar imker Nicolaas Géant kan opgelucht ademhalen. De circa 200.000 diertjes uit de bijenkasten op de kathedraal hebben de urenlange brand van afgelopen maandag overleefd.

De drie bijenkasten - met elk zo'n 60.000 bijen - werden in 2013 op het dak van de sacristie geplaatst om bij te dragen aan de biodiversiteit in Parijs. De diertjes, die een eigen pagina op de website van de Notre-Dame hebben, zijn van een soort die als belangrijkste eigenschap heeft dat ze goedaardig zijn.

“En ze zijn in leven’’, zei de imker tegen lokale media. “Ik dacht eerst dat de kasten verbrand waren. Maar ik heb nu op de satellietbeelden kunnen zien dat dat niet het geval is en de woordvoerder van de kathedraal heeft me verzekerd dat ze in en uit de kasten vliegen.’’

Telefoontjes

De imker kreeg na de brand uit de hele wereld vragen over zijn bijenvolk. “Dat had ik niet verwacht. Ik kreeg vragen uit Europa natuurlijk, maar ook uit Zuid-Afrika, Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika.''

Ook Beeopic, de organisatie achter de bijenkasten, bevestigt in een Facebookbericht van gisteren het overleven van het vuur door de dieren. Drie dagen eerder postte de organisatie ook al een dronebeeld van het dak van de kathedraal. Daarop leken de drie bijenkasten nog intact. Het was toen nog afwachten of de bijen de rook, het vuur en water hadden overleefd.

Beeopic Apiculture Une once d'espoir ! Les photos prises par différents drones montrent que les 3 ruches sont toujours en place... et visiblement intactes ! Pour ce qui est des occupantes, le mystère reste entier....