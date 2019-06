IJsland organiseert voor eerste keer in 17 jaar geen walvisjacht TT

Voor het eerst in zeventien jaar zal er in IJsland dit jaar geen jacht op walvissen zijn. De bedrijven achter de jacht hebben dat volgens de lokale radio laten weten. Ze noemen de moeilijke economische omstandigheden in exportland Japan als reden.

Het gaat om de jacht op de grote vinvissen en dwergwalvissen. Dierbeschermingsorganisatie Pro Wildlife is blij met de “zeer goede berichten”. Volgens de organisatie is daarmee het leven van 209 vinvissen en 217 dwergwalvissen gered.

De ontwikkelingen op IJsland staan in schril contrast met die in Japan. Daar varen de walvisvaarders volgende week voor het eerst in dertig jaar juist uit voor een commerciële jacht. Japan stapt per 1 juli uit de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) zodat het land de commerciële jacht op walvissen kan hervatten. Tot nu toe jaagde Japan wel op walvissen maar dan onder het mom van wetenschappelijk onderzoek.