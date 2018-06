IJsland krijgt eerste beloegareservaat ter wereld kv

26 juni 2018

20u11

Bron: New Scientist, The Telegraph 0 Dieren Twee beloega's uit een Chinees pretpark zullen volgend jaar ondergebracht worden in het eerste zeereservaat voor de dieren ter wereld in IJsland.

Natuurbeschermingsorganisatie Sea Life Trust heeft de voorbije zes jaar gewerkt aan het plan om de twaalf jaar oude beloega’s ‘Little White’ en ‘Little Grey’ vanuit China over te brengen naar het reservaat. De dieren leven momenteel in gevangenschap in het Changfeng Ocean World in Shanghai, waar ze shows opvoeren voor bezoekers.

Het zeereservaat wordt aangelegd in een rotsachtige baai bij Heimaey, een eiland voor de zuidkust van IJsland. De dieren zullen de rest van hun leven kunnen doorbrengen in een zeekooi van 32.000 vierkante meter. De bouw van de kooi is al begonnen en moet eind maart volgend jaar voltooid zijn.

Uit een presentatie op de website van de organisatie blijkt dat de witte walvissen, die in het wild 35 à 40 jaar oud worden, wel altijd opgesloten zullen blijven in een enorme zeekooi. “Onze beloega’s zullen nooit vrijgelaten kunnen worden omwille van hun afhankelijkheid van mensen. We willen hen in lijn met onze waarden gewoon laten stoppen met openbare vertoningen.”

De beloegavrouwtjes worden op dit ogenblik getraind in het gebruik van draagberries om hen voor te bereiden op het transport. Ze worden ook opgeleid om langer onderwater te kunnen blijven en sneller te zwemmen, om hen voor te bereiden op de getijden en stromingen in het reservaat. Daarnaast maken ze ook al kennis met het zeeleven van hun nieuwe omgeving, zoals krabben en zeewier.

De 35-uur durende reis van China naar IJsland over land en zee zal een zware beproeving zijn voor de walvissen, zegt Katrin Lohrengel van de organisatie Sea Watch Foundation aan Live Science. “De dieren zullen een behoorlijk lang transport ondergaan en daarmee gaat veel stress gepaard”, vertelt ze. Het feit dat de dieren samen de reis ondernemen, vergroot de kans op slagen wel dankzij hun sociale aard, voegt ze toe.

Na aankomst zullen Little Grey en Little White nauw opgevolgd worden door een team van experts en dierenartsen. Aanvankelijk zullen ze in een zwembad verblijven in de baai om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.