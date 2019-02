IJsland gaat 2.000 walvissen doden: “Dit toont hoe sterk invloed van lobby is” HA

22 februari 2019

16u32

Bron: IPS 0 Dieren De IJslandse regering geeft haar walvisvaarders toestemming om meer dan tweeduizend vinvissen en dwergvinvissen te vangen over een periode van vijf jaar. Dat is opvallend, want de steun voor de walvisvangst onder de IJslanders daalt en het vlees wordt nauwelijks gegeten.

De nieuwe quota werden aangekondigd door de IJslandse minister voor Visserij en Landbouw Kristjan Thor Juliusson. Hij geeft de vissers toestemming om tot 2023 jaarlijks 209 vinvissen en 217 dwergvinvissen te harpoeneren.



De beslissing houdt volgens Juliusson rekening met wetenschappelijke adviezen, maar ze valt in slechte aarde bij milieuorganisaties en de toeristische industrie. Walvistochten zijn een belangrijke toeristische trekpleister in IJsland.

Lobby

Volgens dierenrechtenorganisatie Whale and Dolphin Conservation (WDC) toont de beslissing vooral hoe sterk de invloed is van de walvislobby, en specifiek van walvisjager Kristjan Loftsson, een van de rijkste mannen in IJsland.



“Op een moment waarop schoolkinderen de straat opgaan om te protesteren tegen de klimaatverandering en de teloorgang van het milieu beslist de IJslandse regering om meer walvissen te laten doden”, zegt Vanessa Williams-Grey van WDC. “Dat is niet alleen moreel verwerpelijk, maar ook economisch onzinnig.”

Japan

De IJslandse quota volgen kort op de aankondiging van Japan dat het de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) zal verlaten en opnieuw commerciële walvisvangst zal organiseren vanaf juli. Japan vormt ook de belangrijkste doelmarkt voor de IJslandse walvisvaarders.

