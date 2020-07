IJsberen mogelijk uitgestorven tegen 2100 AW

22 juli 2020

11u59

Bron: Nature 0 Dieren Als de klimaatverandering zich ongemeen hard doorzet, sterft de allerlaatste ijsbeer misschien nog voor het einde van deze eeuw. Enkel de ijsberen die in de koudste delen van het poolgebied leven, hebben kans op overleving. Dat schrijven onderzoekers in het vaktijdschrift Nature Climate Change.

Het onderzoek richt zich voornamelijk op het verdwijnen van zee-ijs – wat onlosmakelijk verbonden is aan de klimaatverandering – omdat dat noodzakelijk is voor de jacht op zeehonden, de voornaamste voedselbron van ijsberen. In de zomer neemt het zee-ijs zodanig af dat ijsberen naar het land vluchten, waar ze weinig of helemaal niets vinden om te eten.



Naarmate de aarde opwarmt, eten ijsberen steeds minder, met steeds langer wordende vastenperiodes. In hun onderzoek hebben Amerikaanse wetenschappers in kaart gebracht hoelang ijsberen en hun jongen overleven zonder voedsel: wanneer de vastenperiode overgaat tot verhongeren. Vervolgens berekenden ze met een klimaatmodel hoelang ijsberen in de toekomst moeten overleven zonder zee-ijs.

Kleine overlevingskans

Door die data met elkaar te combineren, concludeerden de onderzoekers dat de overlevingskansen van ijsberen tegen 2100 bijzonder klein worden. “De kans is klein dat het leefgebied van ijsberen zo groot blijft als nu”, stelt Peter Molnar, onderzoeker aan de University of Toronto en hoofdauteur van het onderzoek. “Misschien zal een kleine groep ijsberen overleven in het hoogste noordpoolgebied, maar het staat vast dat we diverse populaties zullen verliezen.”

Concreet voorspellen de onderzoekers dat maar liefst 80 procent van de ijsberen zal uitsterven, en dat door een tekort aan voedsel. Als de klimaatverandering getemperd wordt, zal de sterfte vertragen. Enkel als we erin slagen om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken, zouden ijsberen voor onbepaalde tijd in hun huidige leefgebied kunnen overleven.

Vasten

Mannetjesijsberen kunnen zo’n 200 dagen zonder voedsel. Bij vrouwtjes (zonder jongen) is dat zelfs 250 dagen. Jonge beren hebben het een pak moeilijker, omdat ze nog niet zoveel reserves opbouwden, en kunnen amper 67 dagen zonder eten.

Volwassen ijsberen kunnen misschien wel tegen een stootje, maar uit het onderzoek blijkt alvast dat in sommige gebieden de vastenperiodes al langer dan 200 à 250 dagen duren. En dan wordt het gevaarlijk voor de ijsberen. “Hoewel onze voorspellingen omtrent de toekomst van ijsberen verschrikkelijk zijn, is het helaas zo dat ze waarschijnlijk nog te optimistisch zijn”, aldus Molnar. “Zo veronderstellen we bijvoorbeeld dat wanneer ijsberen vasten, ze hun beschikbare lichaamsenergie optimaal gebruiken. Als dat niet het geval is, kan de werkelijkheid nog veel erger zijn dan onze voorspellingen.”