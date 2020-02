IJsberen krijgen minder jongen en zijn magerder door smeltend ijs YV

17 februari 2020

12u38

Bron: CNN, WWF, ScienceDaily 1 Dieren Volgens een nieuw onderzoek van Washington University zijn wilde ijsberen magerder geworden en krijgen ze minder jongen dan vroeger. De dieren brengen meer tijd door op het land nu het drijfijs vlugger en vroeger smelt door klimaatverandering. IJsberen hebben het ijs nodig om te jagen, paren en hun jongen groot te brengen.

In de recent gepubliceerde studie maakte de universiteit gebruik van satellietbeelden om de dieren te volgen in Baffin Bay, een gebied tussen het noorden van Canada en Groenland. Ze volgen de dieren al sinds 1990 en vergeleken nu hoe ze eruit zien en hoe ze leven met de afgelopen jaren.

“Veranderingen die door het klimaat zijn veroorzaakt in het Noordpoolgebied, hebben een duidelijke invloed op ijsberen’, schrijft Kristin Laidre, de hoofdauteur van het onderzoek. In 2019 was het 1,9 °C warmer dan normaal in het noordpoolgebied.

Langer vasten op het land

De ijsberen migreren volgens het seizoen. Tijdens de zomermaanden, als er van nature geen ijs is in het gebied, leven ze op land. ‘s Winters trekken de dieren terug naar het drijfijs. Op het zee-ijs jagen ze op zeehonden en maken ze holen onder de sneeuw voor hun jongen.

Maar sinds het drijfijs vroeger smelt in de lente, zijn de ijsberen verplicht om langer op land te leven. Vergeleken met 1990, toen ze 60 dagen op land doorbrachten, verblijven de dieren er nu gemiddeld 30 dagen langer.

“Als de beren op land zijn, jagen ze niet op zeehonden maar gebruiken ze hun vetreserves”, schrijft Laidre. Daarom zijn ze magerder omdat ze nu 90 dagen lang moeten vasten. De onderzoekers zagen dat de dieren minder dik zijn tijdens de jaren dat er minder drijfijs is.

Minder welpjes

Omdat de ijsberen in een slechtere gezondheid verkeren, worden er ook minder jongen geboren. Wanneer er langer ijs was, en de moeders langer konden jagen, werden er meer welpjes geboren.

“We veronderstellen dat de gebruikelijke twee jongen per geboorte zal verdwijnen de komende jaren als het ijs in Baffin Bay blijft smelten. Iets wat onderzoekers nog nooit vaststelden”, aldus Laidre.

Bedreigde soort

De Verenigde Staten heeft in 2008 al de dieren op de lijst met bedreigde diersoorten gezet, omwille van het smeltend zee-ijs. De populatie wereldwijd bestaat uit 22.000 tot 31.000 beren. IJsberen zijn belangrijke dieren omdat ze mee het zee-ecosysteem in balans houden.

De afgelopen jaren duiken ijsberen vaker op in dorpen op zoek naar voedsel. Vooral steden in Rusland krijgen soms eens bezoek.