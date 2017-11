Ijsbeer wil spelen met hond, maar die heeft daar écht geen zin in Redactie

06u30

Bron: KameraOne/ViralHog.com 0

Onze hond laten spelen met een ijsbeer? Wij zouden toch twee keer nadenken, maar de baasjes van deze hond waren er blijkbaar gerust in. Toeristen konden filmen hoe een ijsbeer begon te spelen met een hond die aan een ketting lag. Hij beet af en toe eens in de halsband van de hond of gaf hem een duw. Maar de hond had duidelijk geen zin in spelletjes. "Toen de hond probeerde weg te lopen, ging de ijsbeer op de ketting zitten. Hij trok zelfs aan de ketting om de hond dichter bij hem te krijgen”, zegt de maker van de beelden. Na tien minuten hield de ijsbeer het voor bekeken en vertrok hij weer.

rv