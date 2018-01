Iedereen supporterde voor dit vertederende katje met twee gezichten, maar het heeft het niet gehaald Koen Van De Sype

21u38

Bettie Bee was geen gewoon katje. Ze had één lichaam, maar twee gezichten: drie ogen, twee neuzen en twee monden. Haar moeder beviel drie weken geleden van drie kittens en haar Zuid-Afrikaanse baasje schrok zich een bult toen ze plots vier neusjes uit het nest zag piepen. Aanvankelijk ging alles goed, maar twee dagen geleden werd ze plots erg ziek en ondanks alle steun haalde ze het niet.

Het ging om een erg zeldzame afwijking, die craniofaciale duplicatie heet. Daardoor worden bepaalde gezichtskenmerken verdubbeld bij de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder. Het is een aandoening die ook bij andere dieren en zelfs bij de mens kan voorkomen.

Energiek

De dierenarts stelde voor om het katje te laten inslapen net na de geboorte. “Maar op de eerste dag was ze al erg energiek en daarom wilde ik haar een kans geven”, aldus de eigenares. Omdat het zogen van het diertje moeilijk ging door de twee mondjes, zocht ze hulp. En die vond ze bij een asiel voor dieren met een beperking. En daarna ging het erg goed met Bettie Bee, zo klinkt het. (lees hieronder verder)

Er werd zelfs een Facebookpagina opgestart, waar je kon volgen hoe het met Bettie Bee ging. En die haalde al snel meer dan 50.000 volgers. Die waren erg vertederd door het diertje en moedigden haar eigenares aan om voor haar te blijven vechten.

Sonde

Bettie Bee werd aanvankelijk met een sonde gevoed, maar bleek met allebei haar mondjes te kunnen eten. Allebei kwamen ze via een slokdarm uit in haar maag. Volgens haar baasje kon ze een lang en gelukkig leven tegemoet gaan. “Ze is geweldig”, zegt ze. “Elke keer dat ik naar haar kijk, kan ik amper geloven dat ze echt is. Mijn man en ik nemen het een dag per keer. En hopen dat ze het goed blijft doen. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen voor haar supporteren.” (lees hieronder verder)

Jammer genoeg bleef het niet duren. Twee dagen geleden stierf Bettie Bee. Haar eigenares vertelde op Facebook wat er precies gebeurde. "Alles ging goed tot twee dagen geleden. Toen kreeg ze een longontsteking, vermoederlijk door wat melk die teruggekomen was uit haar maagje en in haar longen terechtkwam. We startten nog medicatie, maar het mocht niet zijn."

Dat een kat met de aandoening nochtans lang kan leven, bewees Frankenlouie al. Die kater stierf in 2014 op 15-jarige leeftijd.

RV Frankenlouie.