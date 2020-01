Iedereen bezorgd om de dieren in Australië, maar denkt iemand aan de fluweelworm? AW

09 januari 2020

16u18

Bron: The New York Times 0 Dieren De Australische fluweelworm heeft brute pech: zijn huis staat in vuur in vlam en hijzelf ziet er niet bepaald schattig uit. Wat dat met elkaar te maken heeft? Afgezien van enkele wetenschappers, interesseert niemand zich daardoor in zijn noodlot.

De worm is duizenden jaren oud en dreigt door de bosbranden definitief te verdwijnen. Maar door zijn minder schattige uiterlijk lijkt dat de lokale bevolking, alsook de toeschouwers in de rest van de wereld, weinig tot geen zorgen te baren. Onterecht volgens wetenschappers: “Insecten dragen de wereld op hun schouders”. Ze spelen een cruciale rol qua afvalbeheer “en ze doen het gratis”, aldus Tanya Latty, een entomoloog aan de universiteit van Sydney.



Om die reden moet de habitat van de fluweelworm beschermd worden, dat vindt Latty. Het curieuze insect was reeds anderhalf jaar onderwerp van haar onderzoek. En met pijn in het hart kijkt ze toe hoe de branden haar studieobject vernietigen.

Hun exacte locatie wil de wetenschapster niet prijsgeven, omdat ze schrik heeft dat de zeldzame wormen gestroopt en verkocht zullen worden door opportunisten. Maar ze benadrukt wel dat de wormen momenteel ingesloten worden door de vlammenzee. De rottende bomen waarin ze schuilen, zullen hen vast niet beschermen. “Als entomoloog vraag ik mezelf nu af, wat als mijn soort uitgestorven is?”, aldus Latty.

Niet bestand tegen bosbranden

Fluweelwormen hebben een langwerpig lijf met een huid die doet denken aan fluweel, vandaar de naam. In werkelijkheid zijn het kleine stekeltjes. Ze hebben iets weg van vlinders, maar zijn slechts neefjes van de geleedpotigen (tot welke stam de vlinder behoort). En je zou het de diertjes misschien niet geven, maar dankzij een slijmerige lijmstof waarmee ze hun prooien vangen en een paar klauwen aan de voorkant van hun kop, kunnen ze zichzelf best beschermen.

Maar niet tegen de vlammenzee die Australië momenteel kwelt. Het (ongelukkige) toeval wil dat de Australische fluweelworm voornamelijk in het uiterst zuidwestelijke en zuidelijke deel van West-Australië voorkomt, waaronder New South Wales. Het is exact daar dat de bosbranden het hevigst woeden.

Het einde

Nog een ongeluk: de fluweelworm is een endemische soort wat betekent dat de soort slechts in één bepaald gebied voorkomt, nergens anders. Dat is vaak het gevolg van natuurlijk barrières en kan bij zulke bosbranden zoals die in Australië makkelijk het einde van de soort betekenen.