I like to “spray” it “spray” it: ook ringstaartmaki’s gebruiken geur om vrouwtjes te lokken Martijn Peters

18 april 2020

14u40

Bron: Eurekalert 0 Dieren Mensen zijn blijkbaar niet de enige primaat die al eens graag een aantrekkelijk geurtje gebruiken als ze op date gaan. Een wetenschappelijke studie, gepubliceerd in Current Biology, toont aan dat ook mannelijke ringstaartmaki’s zich op deze manier aantrekkelijker proberen te maken voor vrouwtjes. Het enige verschil met ons? Zij hoeven niet naar de lokale parfumwinkel te gaan maar maken gebruik van een geurklier in hun pols.

De wetenschappers kwamen tot deze vaststelling toen ze de dieren observeerde in het Japanse Apen Centrum in Aichi en Het Onderzoeksinstituut voor Evolutionaire Biologie in Tokyo. Als het broedseizoen aanbreekt beginnen de mannetjes met de klieren op hun polsen tegen hun donzige staarten te wrijven. Daarna wuiven ze deze naar de vrouwtjes om zo in het oog te springen. Een gedrag dat “stink flirten” wordt genoemd. En volgens het team van Japanse onderzoekers ruikt dat helemaal niet slecht. “Meestal zijn de geslachtsferomonen die wilde dieren gebruiken nogal onaangenaam voor mensen. Daarom waren we verrast toen we merkten dat de geur die de maki’s verspreiden fruitig en bloemig riekt”, vertelt Kazushige Touhara, professor in de biochemie aan de Universiteit van Tokyo.

De geuren die de klieren aanmaken geven aan of het mannetje klaar is om zich voort te planten, wat zijn sociale rang is en over hoeveel territorium hij beschikt. Het verleidelijke parfum is een combinatie van 3 chemische moleculen (dodecanal, 12-methyltridecanal, tetradecanal) en werkt alleen als al deze moleculen aanwezig zijn. Het zijn trouwens 3 chemische stoffen die in heel het dierenrijk worden gebruik om te communiceren. Jonge mannetjes bleken het meest aantrekkelijk te zijn omdat ze de grootste hoeveelheden van deze stoffen aanmaakte en oude vrouwtjes die zich niet meer konden voortplanten waren immuun voor het verleidelijke parfum.

Dit is een interessante ontdekking omdat het de eerste keer is dat wetenschappers het gebruik van feromonen in primaten zien. Maar meer onderzoek is nodig om precies te begrijpen hoe deze geuren hun seksueel gedraag en succes in voortplanting beïnvloeden. “Momenteel kunnen we de geuren die in ringstaartmaki’s zijn geïdentificeerd, nog niet officieel classificeren als geslachtsferomonen. Waarom? Omdat de klassieke wetenschappelijke definitie van een feromoon stelt dat deze alleen mag worden gebruikt voor communicatie tussen leden van één enkele soort. En we weten nog niet of de geïdentificeerde geuren alleen werken binnen maki’s of ook bij andere soorten”, zegt Touhara.