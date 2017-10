Hun ‘kostbare’ hoorns waren al verwijderd om hen te redden van stropers, toch werden neushoorns vermoord ADN

11u08

Bron: The Independent 0 Herald Live - Dieren “Dit is verschrikkelijk, zo zinloos”, zucht de eigenaar van een kudde neushoorns in een Zuid-Afrikaans wildreservaat. Om de dieren te beschermen van stroperaanvallen, waren hun hoorns een tijd geleden verwijderd. Toch drongen stropers binnen in het reservaat en schoten ze de hele kudde, een groep van vijf neushoorns, dood. De schamele restjes hoorn sneden ze af.

In verschillende reservaten en ook in dierentuinen wereldwijd worden de hoorns van neushoorns preventief ingekort zodat de bedreigde dieren niet meer interessant zijn voor stropers. In het Zuid-Afrikaanse Wildschutsberg-reservaat in de Oost-Kaap mocht de opvallende ingreep niet baten. Vijf neushoorns - drie mannetjes en twee vrouwtjes - werden in twee aparte aanvallen eerder deze maand en afgelopen zondag gedood en verminkt door stropers.

“Het is gewoon waanzin”, vertelt eigenaar Greg Harvey verbolgen. “Ik had vijf neushoorns die net oud genoeg waren om zich voort te planten en in een vingerknip zijn ze allemaal weg. Vier neushoorns waren eerder dit jaar onthoornd. Ze hadden enkel nog stompjes. Toch sneden ze nog de kleine overblijfsels van de hoorns af. Ze zullen amper iets hebben... Dit was absoluut een compleet zinloze slachtpartij.”

“Het is gewoon waanzin. Ze hadden enkel nog stompjes. Toch sneden ze nog de kleine overblijfsels van de hoorns af. Ze zullen amper iets hebben... Dit was absoluut een compleet zinloze slachtpartij" Eigenaar Greg Harvey

Parkmedewerkers ontdekten dat een vrouwelijke neushoorn nog leefde na de aanval van zondag. Een hele dag probeerden Harvey en zijn team van dierenartsen haar te redden. Ze bezweek later alsnog aan haar verwondingen.

Het bestaan van de kudde en hun locatie werd angstvallig geheim gehouden om de dieren te beschermen. Harvey vreest dus dat de stropers informatie van binnenuit moeten hebben gekregen. Hij wil nu al zijn werknemers aan een leugendetector hangen om de waarheid te achterhalen. De Zuid-Afrikaanse politie heeft een onderzoek ingesteld.

Herald Live -