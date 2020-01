Hulphond voor meisje (15) met beperking gestolen door gewapend viertal mvdb

24 januari 2020

15u26 6 Spanje Een hulphond bedoeld voor een vijftienjarig meisje met een lichamelijke beperking is maandag in het Spaanse Aranjuez nabij Madrid op brutale wijze gestolen.

Onder bedreiging van een vuurwapen moest de trainer de zwarte labrador afgeven aan een viertal dat nadien wegvluchtte in een bestelwagen. De labrador genaamd Pocahontas, zou binnenkort aan haar nieuw baasje worden overhandigd.



Het heeft er alle schijn van dat de criminelen specifiek op zoek waren naar de viervoeter. Het teefje kreeg elke dag op een vast tijdstip haar wandeling.



De hulporganisatie die de honden traint, heeft het incident via Facebook wereldkundig gemaakt. De vier sloegen toe in de omgeving van de plaatselijke McDonald’s en reden weg in een witte Renault Express. De trainer moest ook zijn geld en smartphone afgeven.

Pocahontas is getraind om te assisteren bij het aan- en uitkleden. Ze kan ook deuren openen en lichtknoppen in- en uitschakelen. Er is een beloning van 800 euro uitgeloofd voor diegene die de gouden tip kan leveren.

Lees ook: Zelfs stembanden doorgesneden zodat ze niet zouden blaffen: bijna 300 honden gered uit illegale Spaanse fokkerijen