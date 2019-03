Hoogdag voor Berlijnse zoo: ijsbeertje samen met mama Tonja voor het eerst naar buiten lva

16 maart 2019

00u31

Bron: NTV, RT Deutsch 0 Dieren Wat een dag voor de Berlijnse zoo: de 9-jarige mama Tonja, die eerder al twee welpjes is verloren, mocht vandaag voor het eerst samen met haar dochter het ijsberenverblijf buiten gaan verkennen. Het drie maanden jonge welpje, dat nog steeds geen naam heeft, genoot met volle teugen. En de pers, die massaal voor deze primeur aanwezig was, misschien nog meer. Vanaf morgen kunnen alle bezoekers het olijke duo komen bewonderen.

Een leger fotografen stond klaar om het moment suprême op de gevoelige plaat vast te leggen. Mama Tonja verscheen als eerste. Ze kwam achterstevoren uit de grot, alsof ze haar welpje geen moment uit het oog wou verliezen bij deze grote stap. Ze werd op de voet gevolgd door het kleine beertje, dat voor het eerst sinds haar geboorte op 1 december 2018 haar openluchtverblijf met rotsen en vijver mocht verkennen.

Het beertje was actief, nieuwsgierig en waagde zich al meteen aan een duik in het water. IJsberen kunnen vanaf de geboorte zwemmen. Dat ging dus vlot. Uit het water komen deed ze nog wat houterig. Reden tot bezorgdheid was er echter helemaal niet: alles gebeurde onder het alziend oog van mama beer. Dat stelde de verzorgers gerust: “Tonja is een uitstekende moeder”, klinkt het.

Tonja heeft eerder al twee welpjes verloren. In november 2016 kwam baby Fritz ter wereld, maar die stierf onverwacht in maart 2017. De oorzaak bleek een acute leverontsteking te zijn. Vorig jaar in januari verloor Tonja opnieuw een welp, 26 dagen na de geboorte. Misschien is dat wel de reden dat het nieuwe welpje voorlopig nog geen naam draagt, uit angst dat Tonja het weer zou verliezen. De zoo maakte bekend dat ze in april de naam zullen bekendmaken.

In de natuur wordt amper 15 procent van de ijsberen ouder dan twee jaar. Tot twee jaar zal het welpje, als alles goed gaat, bij de moeder blijven. Zo kan het alles leren wat een volwassen beer moet kunnen. Na die periode ontstaat normaal gezien concurrentie tussen moeder en kroost waardoor ze uit mekaar moeten worden gehaald. Dan zal de twee-jarige beer naar een andere zoo worden overgebracht waar ze dan bij een mannelijke beer zal worden gezet. Voor ze die leeftijd bereikt, mogen er geen mannetjes in de buurt komen. Mannelijke beren zien ijsbeerwelpjes namelijk als prooi en niet als zorgbehoevende babyberen.