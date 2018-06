Hoofdverzorger Ben na dubbele slag van de voorhamer: "Laatste dagen meer gehuild dan heel m’n leven bij elkaar. Qiyo zag ik sterven in mijn handen. Dat beeld verdwijnt nooit uit mijn hoofd" Celien Moors

05 juni 2018

18u03 16 Dieren Op één week tijd en in sneltempo verloor dierenpark Planckendael twee olifanten: eerst kleintje Qiyo, dan haar moeder Phyo Phyo. Een dubbele slag van de voorhamer, noemt hoofdverzorger Ben Van Dyck het verlies. De rest van de kudde wordt zeker vandaag nog afgezonderd van het publiek. “Rust is nu wat ze nodig hebben.”

Het overlijden van de 36-jarige Aziatische olifant Phyo Phyo is amper 12 uren gepasseerd wanneer Planckendael opnieuw de deuren opent. Het leven gaat immers door in het dierenpark. Koppels maken een in de haast geplande daguitstap. Oma’s en opa’s proberen kleinkinderen bij te houden. Kleuters rennen met fluovestjes van de school door het park. Velen vragen wanneer ze nu éindelijk naar de olifanten mogen. Voor hen was dat het hoogtepunt, ook al had de juf 's ochtends een droeve boodschap te vertellen: gisterenavond stierf een grote olifant. Een mama. Die van de bekende olifant Kai Mook, zelfs. En vorige week verloren ze ook al haar dochtertje Qiyo, geboren in Planckendael zelf. Voor beide olifanten prijken intussen tekeningen aan de inkom: “Ik wens je veel plezier in de hemel”.

Ook wat verderop aan de olifantentempel gaat hoofdverzorger Ben door met zijn werk. Maar de man loopt gebogen onder de zware last. “Nee, het gaat niet goed”, repliceert hij onze begroeting. Voor het team van zeven verzorgers is het hard dat ze op korte tijd twee olifanten moesten afgeven. “Het is een eer om met olifanten te werken, het zijn fantastische dieren. Je kent hen en zij kennen jou. We laten hen steeds meer in vrijheid met elkaar omgaan, en het is genieten om ze met elkaar te zien communiceren. Maar de laatste dagen heb ik meer gehuild dan heel m’n leven bij elkaar. Qiyo zag ik sterven in mijn handen. Dat beeld verdwijnt nooit uit mijn hoofd. Jamais de ma vie. Maar je moet erdoor.”

