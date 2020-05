Hongerige hommels knabbelen aan planten om ze sneller te doen bloeien AW

26 mei 2020

14u15

Bron: Science 0 Dieren Hongerige hommels zijn ongeduldig. Dat blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in het Hongerige hommels zijn ongeduldig. Dat blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in het vakblad Science. Als planten nog niet in bloei staan zodra hommels uit hun winterslaap komen, zorgen de beestjes er eigenhandig voor dat de bloei vervroegd wordt.

Als alles verloopt zoals het hoort, worden hommels wakker uit hun winterslaap waarna ze meteen van de nectar van planten kunnen smullen. De hommels bestuiven de planten en verspreiden in ruil de pollen van de plant. Maar als er een mismatch is in timing, lijden de hommels honger. Alleen niet zo lang, zo blijkt nu uit een studie van Zwitserse en Franse onderzoekers. Zij ontdekten dat hommels planten wel een maand vroeger kunnen doen bloeien.

Kleine gaatjes

Hoe ze dat precies doen? Door er op een zeer specifieke manier aan te knabbelen. Hongerige hommels maken kleine gaatjes in de bladeren van planten waarop die veel sneller beginnen te bloeien. Sommige planten wel vier weken vroeger dan voorzien.



Wellicht speelt een tweede factor een rol bij de versnelde bloeiperiode. Het gaatjes prikken in de bladeren van planten werd immers nauwgezet nagebootst door de onderzoekers, met pincetten en scheermesjes. Maar dat had weinig tot geen effect. “We zagen dat het enig effect had op de bloeitijd, maar lang niet zo’n groot effect als de beschadigingen die de hommels aanbrachten”, legt onderzoeker Mark Mescher uit.



Hoe dat precies komt, is onduidelijk. “Een mogelijkheid is dat wij simpelweg niet in staat zijn om de beschadigingen van de hommels perfect na te bootsen. Een andere is dat er meer bij komt kijken, zoals een chemisch stofje in het speeksel van de hommels dat vrijkomt tijdens het beschadigen van de blaadjes.”