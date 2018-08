Hongerige beer steelt pizza van paniekerige restaurantbezoekers TTR

08 augustus 2018

11u15

Bron: Fox News 2 Dieren Niet alleen mensen lusten pizza, ook beren kunnen genieten van de Italiaanse lekkernij. Klanten van Howard’s Steakhouse in de Amerikaanse staat Tennessee schrokken zich rot toen er plots een beer uit het struikgewas tevoorschijn kwam en over het hek klom om een hapje te eten.

Plots hoorde Carolyn Ball, een medewerkster van Howard's Steakhouse, gegil vanop het terras. Toen ze keek waar het lawaai vandaan kwam, zag ze hoe enkele klanten paniekerig opsprongen en naar binnen renden. De oorzaak? Een beer die plots aan het tafeltje van de gasten was opgedoken. Het dier had duidelijk zin in een stukje pizza, die de klanten tot groot genoegen van de beer hadden achtergelaten. Ball maakte beelden van het etende dier, die ze op sociale media deelde. "We hebben een diervriendelijk terras", schrijft de Amerikaanse bij de foto's.

Hoewel heel wat volgers het een grappig beeld vinden, komt er ook heel wat kritiek op de foto's. "In plaats van foto's te trekken, zou het dier beter verjaagd worden. Je laat het dier zijn doodsvonnis tekenen. Dit maakt me droevig. Het dier zou gedood kunnen worden door de verkeerde keuzes van mensen", klinkt het in een verontwaardigde reactie.



"Ik wou geen spelletjes spelen met een beer die aan het eten is. Ik wilde niet aangevallen worden of zelf opgegeten worden", verdedigt de Amerikaanse zich tijdens een interview met de lokale nieuwszender WBIR.

Volgens bioloog Dan Gibbs van the Tennessee Wildlife Resources Agency is het beter om het dier alsnog te verjagen. "Wanneer deze dieren op regelmatige basis eten krijgen van mensen, verliezen ze hun natuurlijke angst", verduidelijkt Gibbs. "Je moet zo veel mogelijk lawaai maken, zodat de beer het als iets negatiefs ervaart."