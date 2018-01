Hondje onder de zware brandwonden door nieuwe "hippe" haarkleur Chris Born

28 januari 2018

00u46

Bron: AD.nl 1 Dieren Het zat niet mee voor hondje Violet, die een kleine drie maanden geleden zwaargewond bij een dierenasiel in de Amerikaanse staat Florida werd gebracht. De kleine Maltezer zat volledig onder de zware brandwonden nadat haar baasje haar een paarse makeover wilde geven.

"We staan versteld dat Violet uberhaupt de eerste nacht overleefde," meldt het dierenasiel op Facebook. Door de verf waren de ogen van de hond volledig opgezwollen, kon ze nauwelijks meer lopen en was ze verward. Na een dag wassen en "heel veel pijnstillers" leek het hondje stabiel, maar de echte schade werd pas een aantal dagen later ontdekt.

Tijdens de verzorging van de huid bleek dat haar vacht simpelweg weggeschroeid was. Op sommige plekken liet de huid zelfs los. Allemaal de oorzaak van de paarse - voor mensen bedoelde - verf. Dus doet het asiel een oproep: gebruik alleen verf die voor dieren geschikt is. Zo voorkom je onnodig leed. "Makeovers van je huisdier zijn leuk, maar laat het doen door een professionele trimmer of gebruik alleen producten die voor dieren bedoeld zijn."

Na maanden van zorg en herstel liet de "eigenwijze" Violet onlangs weer van haar horen. Wat begon met een klein geluidje, transformeerde al snel in een echte blaf. Met Violet is het goed afgelopen, maar volgens het asiel doen dergelijke incidenten zich helaas vaak voor, niet zelden met desastreuze gevolgen. Een nieuw baasje heeft de Maltezer inmiddels weer geadopteerd.

Haar roze kleurtje raakt ze voorlopig echter niet kwijt.