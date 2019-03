Hondje kan nipt gered worden uit ijswater LDW

31 maart 2019

12u52 0

Een hondje was in het ijskoude water beland in de stad Milwaukee in de Verenigde Staten. Toen de politie en de kustwacht het dier probeerden te redden, liep het weg van de reddingswerker over vuil en ijs. Het hondje werd bijna bedolven onder een ijsplaat, maar gelukkig kon het uiteindelijk levend uit het water worden gehaald.