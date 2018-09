Honderden wilde dieren uit handen van smokkelaars gered voor kust van Maleisië ADN

24 september 2018

15u37

Bron: AFP 2 Dieren Twee jonge orang-oetans, tientallen jonge zoutwaterkrokodillen, tal van zeldzame vogels en zomaar even 250 suikereekhoorntjes. Dat is de buit van de Maleisische douane, die een smokkelboot met meer dan vierhonderd dieren kon onderscheppen.

Het vrachtschip kwam uit Indonesië en was op weg naar Thailand. De dieren zouden verkocht worden als huisdier.



Na een tip kwam de douane in actie. Drie mannen zijn gearresteerd en kijken tegen een celstraf van 10 jaar aan. De autoriteiten in Maleisië onderscheppen geregeld smokkelpogingen van tropische dieren. Maar meer dan 400 dieren op één boot vinden, is erg ongewoon.