Honderden schildpadden voor Salvadoraanse kust gestorven aan algenvergiftiging

10u31

Bron: Reuters, Belga 1 Reuters Eind oktober zijn honderden schildpadden aangespoeld aan de kust van EL Salvador. Nu blijkt dat de dieren zijn gestorven aan een algenvergiftiging. Dieren Voor de kust van El Salvador zijn honderden zeeschildpadden aan een vergiftiging door microalgen omgekomen. Dat bracht een toxicologisch onderzoek van de universiteit van San Salvador gisteren aan het licht. Waarschijnlijk is de algensoort 'rode gloed' verantwoordelijk voor de dood van de dieren.

Eind oktober waren in de baai van Jiquilisco aan de Stille Oceaan tussen de 300 en 400 zeeschildpadden aangespoeld. Wetenschappers van het ministerie van Milieu en de universiteit van San Salvador namen stalen om uitsluitsel te brengen over de massale sterfte. Het is nog niet duidelijk hoeveel dieren er nu gestorven zijn. Volgens het ministerie kunnen de karkassen van de zeeschildpadden door de stroming ver weg zijn gedragen.