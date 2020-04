Honderden gestolen honden gered van illegaal slachthuis in China: “Het leek recht uit een nachtmerrie te komen” KVDS

16 april 2020

17u20 0 Dieren Medewerkers van de dierenrechtenorganisatie Humane Society International (HSI) hebben 423 honden gered van een illegaal slachthuis in China. Het zou in hoofdzaak om gestolen huisdieren gaan. De organisatie deelde beelden van de angstige en gewonde honden, terwijl ze in veiligheid gebracht worden.

De reddingsactie gebeurde op 3 april in de provincie Henan, in het oosten van China. Er werden 25 van de ziekste dieren overgebracht naar Peking, waar ze opgevangen worden in een asiel dat uitgebaat wordt door HSI en zijn Chinese partnerorganisatie Vshine.

Tip

De actie volgde op een tip die was binnengelopen bij de politie. “Dit is een heel typisch verhaal voor China”, aldus een woordvoerder van HSI in de Britse tabloid Daily Mail. “Baasjes die op zoek zijn naar hun verdwenen huisdieren, dierenrechtenactivisten die ze proberen te vinden en de ontdekking van een slachthuis voor honden dat recht uit een nachtmerrie lijkt te komen.”



De activisten zetten druk op de lokale autoriteiten om de dieren in beslag te nemen en dat gebeurde ook. Vshine voerde de onderhandelingen en was erbij toen de honden in veiligheid werden gebracht.

(Lees verder onder de foto’s)

Het eten van honden en katten is niet ongewoon in China. Eerder deze maand vaardigden twee steden – Shenzhen en Zhuhai – er een verbod op uit.

Vorige week lanceerde het Chinese ministerie van Landbouw een voorstel om het eten van honden en katten in heel het land te verbieden. Tot 8 mei kan iedereen er zijn mening over geven.

Lees ook: Dit is de man die als eerste ter wereld een betrouwbare coronatest ontwikkelde (+)

Bekijk ook: Nog nooit zo rustig geweest voor dieren in Zoo van Antwerpen



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.