Hondenweetjes: zoveel viervoeters werden vorig jaar geregistreerd, gestolen en verloren in ons land, dit zijn de populairste rassen ADN

27 maart 2018

16u01

Bron: Belga 2 Dieren Omdat het vandaag toch een beetje hondenweer is, is het ook meteen een perfect moment voor een aantal cijfers over honden in ons land.

In 2017 werden in Vlaanderen 98.439 honden geregistreerd in de centrale databank dogID. Dat is minder dan het recordaantal van 98.551 het jaar voordien. In Wallonië werden er 60.009 honden geregistreerd, in Brussel waren dat er 3.029.

De top drie van meest populaire hondenrassen over het hele land is dezelfde als die van in 2016. Op nummer één staat de chihuahua (19.802 registraties), op twee de border collie (8.695) en op drie de bastaardhond (8.595).

De populairste naam voor teven was Nala, voor reuen was dat Max.

Verloren, gestolen

In totaal raakten 1.466 honden verloren, waarvan er 584 werden teruggevonden en terugbezorgd aan hun baasje. Daarnaast werden 467 honden gestolen, waarvan er 174 uiteindelijk weer bij hun eigenaars terechtkwamen.

De chihuahua was vorig jaar niet enkel de populairste maar ook de meest gestolen hond, 84 keer in totaal. De Duitse Spitz was dat lot 34 keer beschoren, de Amerikaanse Staffordshireterriër 31 keer.

Op het einde van 2017 telde de databank in totaal 2.756.279 viervoeters.