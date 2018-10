Euro-Premium Gesponsorde inhoud Hondentaal ontcijferd: dit is wat je viervoeter jou wil zeggen Aangeboden door Euro-Premium

02 oktober 2018

Hoe handig zou het zijn als je hond kon praten? Goed nieuws, want jouw trouwe vriend spreekt wel degelijk, via de bewegingen van staart, oren, muil en poten. Ontcijfer zijn lichaamstaal en kom erachter wat hij jou wil vertellen.

Hondentolk van dienst is Joke Monteny, hondenwetenschapper: “Het klopt dat de lichaamstaal van een hond je veel kan vertellen over wat hij wil en hoe hij zich voelt. Maar, knoop één signaal nooit zomaar blindelings vast aan één betekenis. Soms betekent het helemaal niets, soms iets helemaal anders. Hondentaal is geen exacte wetenschap.”

Wat hij wil zeggen en wat hij doet

'Ik voel me bedreigd'

Hij geeuwt, kijkt weg, knippert.

Hij smakt of likt zijn neus.

Hij gaat zitten, legt zijn oren plat in zijn nek.

Hij toont zijn buik.

Hij ontbloot zijn tanden

'Ik heb pijn'

Zijn staart hangt tussen zijn poten. Hij heeft een doffe blik in zijn ogen

'Ik wil dat je me iets geeft'

Hij graait met zijn poot of hij gaat zitten

'Ik zie een potentiële prooi'

Hij staat stil en heft één poot op

'Dat was spannend, ik ben blij dat het afgelopen is'

Hij schudt zich uit

'Ik wil spelen, speel je mee? '

Hij buigt door zijn voorpoten en kwispelt met zijn kont in de lucht

'Dat was lekker!'

Hij likt zijn neus

'Ik ben blij om je te zien'

Hij kwispelt of toont zijn tanden (sommige honden kopiëren als het ware de glimlach van hun baasje, bv: dalmatiërs)

'Ik heb chronische stress, ik weet met mezelf geen blijf'

Hij jaagt zijn eigen staart na. Hij likt erg veel aan zijn poten. Hij is geobsedeerd door lichtjes

Spoedcursus ‘Honds’: Do’s & Don’ts

Nieuwe hond in huis? Leer een woordje Honds en win zijn vertrouwen

DON’T: Maak geen frontaal oogcontact

DO: knipper met je ogen of kijk weg wanneer je hond je aankijkt

= Zo stel je hem gerust, je geeft hem het signaal dat alles oké is

DON’T: meteen naar hem glimlachen en hem aaien

= je ontbloot je tanden waarmee je hem te kennen geeft dat jullie ruzie gaan maken

DO: Kijk even weg en laat hem jou besnuffelen

Wie is Joke Monteny? Joke is oprichtster van Hond Inform (een info- en opvoedingscentrum voor honden). Ze doceert ‘Gedragsleer met dieren’ (theorie en praktijk), doet aan wetenschappelijk onderzoek en geeft diverse lezingen.