Hondenrestaurant opent binnenkort deuren in Antwerpen avh

26 januari 2019

10u05

Bron: ATV 0 Dieren Op 1 februari opent hondenrestaurant Bentley de deuren in Antwerpen. Je hond zal er kunnen lunchen of dineren en hij kan er zelfs genieten van een hondenwijntje of hondenbier.

Het restaurant op de eerste verdieping van het Grand Bazar shoppingcenter aan de Groenplaats, is het allereerste hondenrestaurant in de stad. Vanaf 1 februari kan je er met je hond terecht voor een lekkere maaltijd met bijpassende hondenwijn- of bier. Na de maaltijd kan je viervoeter zich uitleven in een speelhoekje. Nadien kan je een speciaal hondenkookboek en gadgets meenemen naar huis.

Bentley en Snuff mochten de spits afbijten en gingen als eerste gasten aan tafel.