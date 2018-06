Hondeneigenaars opgelet: slakken kunnen dodelijke ziekte overbrengen op je huisdier bvb

26 juni 2018

12u14

Bron: Bayer 1000 Dieren Wie een hond heeft, moet opletten voor longworm. De longworm mag dan nog vrij onbekend zijn bij hondenbaasjes, de parasiet rukt op in België. De honden krijgen de ziekte door in contact te komen met slakken en kikkers of door water te drinken waarin die diertjes leven. Uit onderzoek uitgevoerd aan de universiteit van Luik blijkt dat 1 op de 20 besmet is.

De longwormziekte is vrij onbekend in België, maar het risico op infectie is reëel. Dat komt omdat de parasiet oprukt in onze contreien, onder meer door de opwarming van het klimaat, het groot aantal slakken en de opmars van de rode vos in stedelijke gebieden, als belangrijkste infectiebron voor slakken.

‘Dag van de gevaarlijke slak’

Om mensen bewust te maken van de risico’s, roept de Animal Health-afdeling van Bayer vandaag, 26 juni, uit tot ‘Dag van de gevaarlijke slak’. Want naast kikkers zijn het vooral naakt- en huisjesslakken die de longworm overdragen. En met een warme en vochtige meimaand achter de rug, zijn slakken momenteel talrijk aanwezig.

Dierenarts Dominique Gevaert: "Honden krijgen de ziekte door slakken te eten die besmet zijn met de larven van de longworm. Die slakken kunnen per ongeluk in het lichaam van je dier terechtkomen, bijvoorbeeld wanneer je hond gras eet of water uit een buitenkom drinkt. Zelfs likken aan het slijmspoor van een slak kan al gevaarlijk zijn. De infectie komt vooral voor bij jonge honden, omdat ze nieuwsgierig zijn. Maar in principe kunnen honden van elk ras op elke leeftijd worden getroffen door deze levensbedreigende parasiet."

Symptomen

Bij een recente prevalentiestudie in ons land testte bijna 5% positief op longwormziekte, waarvan 3,6% zelfs geen symptomen vertoonde. Dat maakt de longworm een onderschat gevaar voor je hond. De symptomen – hoest, vermoeidheid, bloedingen – zijn niet altijd even duidelijk en blijven soms uit, waardoor een laattijdige diagnose fataal kan aflopen.

Raadpleeg je dierenarts

Heb je een vermoeden van longwormbesmetting? Komt je hond in contact met naakt- of huisjesslakken of zijn er vossen in je buurt? Raadpleeg dan een dierenarts voor controle, want een vroege diagnose is van groot belang. Op de site www.slakkendodelijk.be vind je ook meer info over de longwormcampagne van Bayer.

De longworm is niet gevaarlijk voor de mens. Er bestaat wel een variant die ook katten ziek maakt.