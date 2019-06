Hondenbaasjes opgelet: slakken kunnen je huisdier besmetten met levensbedreigende parasiet ttr

26 juni 2019

12u50

Bron: Bayer 80 dieren De longwormparasiet rukt op in België, zo waarschuwt Bayer. Dat is niet alleen een probleem voor moestuinen, maar ook voor honden. Is een viervoeter besmet met de parasiet, dan kan deze infectie in het ergste geval leiden tot de dood van het dier. De honden krijgen de ziekte door in contact te komen met slakken en kikkers of door water te drinken waarin die diertjes leven.

Enkele jaren geleden was de longworm nog onbekend in België, maar uit een onderzoek van de universiteit van Luik blijkt dat de parasiet bij 1 op de 20 honden infecties veroorzaakt. De worm tast de longen en het hart aan, waarbij de ziekte zelfs dodelijk kan zijn. Om mensen bewust te maken van de risico’s, roept de Animal Health-afdeling van Bayer vandaag, 26 juni, uit tot ‘Dag van de gevaarlijke slak’.

“De weinige symptomen zoals hoesten, vermoeidheid en bloedingen zijn niet sluitend voor longworm en blijven in sommige gevallen zelfs uit, waardoor een laattijdige diagnose fataal kan aflopen. De infectie komt vooral voor bij jonge honden, omdat ze nieuwsgierig zijn. Maar in principe kunnen honden van elk ras op elke leeftijd worden getroffen door deze levensbedreigende parasiet via besmette slakken of zelfs hun slijmspoor”, verduidelijkt dierenarts Lena Maes.

Tips

Bayer geeft in een nieuwe sensibiliseringscampagne advies tegen de overdracht van de longwormparasiet door slakken. Door de warme, natte maanden mei en juni zijn die momenteel talrijk aanwezig.

- Gooi uitwerpselen van je huisdier meteen weg, want deze lokken slakken die mogelijk besmet kunnen zijn door longworm.

- Haal de speeltjes van je hond binnen wanneer de avond valt. Zo vermijd je dat slakken - die vooral ’s nachts in je tuin rondkruipen – er een slijmspoor op achterlaten.

- Ververs het water uit de buitenkom twee keer per dag om te vermijden dat je hond zo niet per ongeluk een slak opeet. Zet de bakjes eventueel wat hoger, zodat slakken er minder snel in kruipen.

Wie het vermoeden heeft dat zijn huisdier besmet is, raadpleegt best de dierenarts. Op de site www.slakkendodelijk.be vind je ook meer info over de longwormcampagne van Bayer. De longworm is niet gevaarlijk voor de mens. Er bestaat wel een variant die ook katten ziek maakt.