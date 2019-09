Honden zijn dikker als hun baasje overgewicht heeft

18 september 2019

Bron: AFP 0 Dieren Bij mensen met overgewicht is de kans groter dat ook hun hond te dik is. Dat blijkt uit onderzoek aan de universiteit van Kopenhagen. Mensen met overgewicht trakteren hun hond sneller op een extraatje, zo blijkt.

“Het aantal honden met overgewicht is meer dan dubbel ze groot bij baasjes met obesitas (35%) dan bij die zonder overgewicht (14%)”, meldt AFP over het onderzoek dat verscheen in het tijdschrift ‘Preventive Veterinary Medicine’. De stelling dat honden op hun baasje lijken, klopt dus zeker op dat vlak.

De universiteit bestudeerde 268 honden, waarvan 20 procent te zwaar was. “Hondenbezitters met normaal gewicht hebben de neiging hun dier een koekje of snoepje te geven als beloning”, zegt Charlotte Bjornvad, die het onderzoek leidde. “Eigenaars mét overgewicht doen dat wanneer het gezellig is.”

Gemiddeld leven honden met overgewicht 1,3 jaar minder lang dan hun soortgenoten die niet te zwaar zijn. Uit het bleek ook dat castratie het risico van zwaarlijvigheid verdrievoudigde. “Castratie lijkt bij mannelijke honden het vermogen om eetlust op te wekken te verminderen. Tegelijkertijd kan het ook de prikkel om te bewegen verminderen, wat resulteert in een verhoogd risico op overgewicht”, aldus Bjornvad.

