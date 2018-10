Honden toch niet zo snugger als we denken Joeri Vlemings

02 oktober 2018

10u34

Bron: The Telegraph 3 Dieren Nee, onze trouwe viervoeters blijken niet zo slim als we graag denken. Een onderzoek van de University of Exeter bracht aan het licht dat varkens, chimpansees en duiven op velerlei gebied minstens zo intelligent zijn als honden, en soms zelfs verstandiger.

De wetenschappers doorploegden meer dan 300 papers over de hersenvermogens van dieren om zo honden met andere gedomesticeerde beesten zoals geiten, schapen en varkens, en met carnivoren als wolven, beren, leeuwen en hyena's te vergelijken. Blijkt dat honden er qua cognitieve capaciteiten er zeker niet boven uitsteken en soms ook gewoon het onderspit moeten delven. Zo kunnen dieren als varkens, duiven en chimpansees zich het wat, waar en wanneer van een gebeurtenis herinneren; honden níet. De bekendste aller huisdieren kunnen zichzelf ook niet herkennen in de spiegel, wat chimpansees en dolfijnen wél kunnen.

Er is verder sprake van een "overkwalificatie" van bepaalde talenten van honden, zegt professor Stephen Lea. Hij stelt zelfs dat hij de indruk heeft de sommige onderzoeken opgezet werden net om te bewijzen hoe slim honden wel zijn. "Ze worden vaak vergeleken met chimpansees en elk puntje waarop de hond 'het haalt', wordt uitvergroot tot iets uitzonderlijks", aldus Lea. Maar de professor en zijn team ontdekten dat er heel wat andere diersoorten bestaan die minstens even goed doen als honden.

Mensen herkennen

Zo moeten geiten, varkens, zeehonden en -leeuwen, en dolfijnen niet onderdoen voor honden in het begrijpen van menselijke aanwijzingen. Varkens kunnen dan weer net als honden mensen herkennen aan de geur, terwijl schapen, duiven en chimpansees dat kunnen op basis van het gezicht. Katten zijn tot hetzelfde in staat via de stem die ze horen, en dat óók al minstens even goed als honden.

Nog andere disciplines waarin honden helemaal niet blijken uit te blinken: het ontwijken van hindernissen of het trekken aan een touwtje om voedsel los te krijgen. De viervoeters botsen voor het eerste op hun gelijke in ezels, muilezels en paarden, en voor het tweede in wasberen, wolven en hyena's. Omgaan met gereedschap? Dolfijnen, chimpansees, reuzenpanda's, Amerikaanse dassen, twee beersoorten en zeeotters zijn daarin minstens even handig als honden.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Learning & Behavior.