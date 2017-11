Honden slimmer dan katten? Wetenschap zegt van wél Joeri Vlemings

10u03

Bron: news.vanderbilt.edu 0 rv Neuroprofessor Suzana Herculano-Huzel. Dieren Zijn honden nu écht intelligenter dan katten? Volgens een nieuw onderzoek van professor Suzana Herculano-Houzel wél. Ze vindt daarvoor wetenschappelijk bewijs in het brein van beide diersoorten, meer bepaald in het aantal neuronen in de hersenschors.

De studie telde voor het eerst het aantal corticale neuronen in de hersenen van een aantal carnivoren. In de hersenschors zitten deze "kleine grijze cellen" die het denken, het plannen en het complexe handelen mee bepalen. Kortom, het is een graadmeter voor intelligentie. "Het bepaalt de rijkdom van hun interne mentale toestand en hun vermogen om te voorspellen wat er in hun omgeving gaat gebeuren op basis van ervaringen uit het verleden", stelt Suzana Herculano-Houzel, prof psychologie en biologische wetenschappen, verbonden aan de Vanderbilt University.

EPA

Herculano-Houzel bestudeerde met enkele collega's de verhouding tussen het aantal neuronen en de grootte van de hersenen. Honden bleken zo een heel pak meer van die neuronen te bezitten dan katten. Zelfs meer dan twee keer zoveel: ongeveer 530 miljoen vs. 250 miljoen. Ter vergelijking: de mens heeft er zo'n 16 miljard. "Ik zou mijn geld altijd inzetten op een grote hond boven een kat", aldus de neurowetenschapster. "Biologisch zijn ze in staat om veel complexere en flexibelere dingen met hun leven te doen dan katten."

De professor geeft zelf mee als disclaimer dat ze "een hondenmens" is, maar de resultaten van haar onderzoek stemmen ook overeen met de heersende intuïtie dat honden inderdaad intelligenter zijn dan katten. In tegenstelling tot katten worden honden in het dagelijkse leven onder meer ingezet door de politie en door het leger, én heel vaak om patiënten met een beperking bij te staan.

Bijzondere gevallen

De wetenschappers onderzochten, naast honden en katten, ook fretten, mangoesten, wasberen, hyena's, leeuwen en bruine beren. De verwachting was dat ze als carnivoren meer neuronen in hun hersenschors zouden hebben dan herbivoren, omdat jagen cognitief gezien veeleisender is dan grazen. Maar toch blijkt dat niet het geval te zijn. Bij de grotere soorten ligt de verhouding neuronen-hersengrootte zelfs lager. Zo heeft het brein van een golden retriever verhoudingsgewijs meer neuronen dan dat van de hyena, de leeuw of de bruine beer - ook al hebben die laatste tot driemaal grotere hersenen. De beer heeft, als extreem voorbeeld, tien keer grotere hersenen dan een kat maar wel ongeveer evenveel neuronen.

Nog zo'n bijzonder specimen is de wasbeer. Die heeft hetzelfde aantal corticale neuronen als een hond, maar dan wel in een brein zo groot als dat van een kat. "Ze hebben het aantal neuronen dat je bij een primaat zou verwachten, en dat zijn er véél", besluit Herculano-Houzel.

REUTERS Wasbeer.