Honden maken meer schapendoden dan wolven HLA

01 mei 2020

15u08 3 Dieren Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft DNA-analyses uitgevoerd op alle gerapporteerde doodgebeten schapen en andere prooidieren dit voorjaar die mogelijk aan een wolf worden toegeschreven. In de periode van januari 2020 tot nu kwamen er vijf meldingen binnen bij het INBO van dode schapen en ook van twee doodgebeten damherten. Uit de genetische analyses blijkt nu dat twee van die schapen niet het slachtoffer werden van een wolf, maar wel van een hond.

De wolf die op 31 maart in Herentals werd gefilmd en diezelfde dag in Rijkevorsel en Wiekevorst (Heist-op-den-Berg) gefotografeerd werd, werd op 26 maart nog 100 km noordelijker gefilmd in Buurmalsen (Nederland), ten zuiden van Utrecht. De aanwezigheid van die wolf ten zuiden van het Albertkanaal (Wiekevorst) eind maart deed plots het aantal meldingen van mogelijke wolven pieken in de streek ten zuiden van Antwerpen en in het noorden van Vlaams-Brabant. De meldingen daar kwamen onder andere uit Bekkevoort, in het Hageland.

Uit de analyses blijkt nu dat de zogenaamde wolf van Bekkevoort geen wolf, maar een loslopende hond is. Hij beet twee schapen dood en verwondde er twee andere, die op de vlucht gingen. "Op basis van de autopsie op de kadavers waren we er al vrijwel zeker van dat het om een hond ging", zegt geneticus Joachim Mergeay van INBO. "Een hond is veel minder efficiënt dan een wolf. Bij een wolf zie je meestal een stevige nekbeet, die niet meer gelost wordt tot het prooidier sterft. Een hond ziet zo'n schaap minder als een prooi dan als een stuk speelgoed. Tegelijk wordt zijn jachtinstinct er door getriggerd. Dat resulteert in heel veel beten, over het hele lichaam van een schaap, met overal blauwe plekken tot gevolg. Honden bijten ook vaak in de neus, in de oren of in de poten. Dat zal een wolf niet doen. Overigens maken honden meer slachtoffers onder het schapenbestand dan wolven. Bij een hond is dat gemiddeld 3,8 dode dieren, bij een wolf 2."

August en Noëlla

Al de andere waarnemingen en slachtoffers blijken wel over wolven te gaan. "In Peer en Pelt bleek uit de genetische analyses dat er duidelijk wolven aan het werk waren", zegt Mergeay. "De gemeenten liggen midden in het territorium van de wolven August en Noëlla. Daar is een aanval op niet beschermde dieren, waaronder twee damherten, niet onverwacht.” Ook in Retie blijkt op 21 maart effectief een wolf gepasseerd te zijn. Waarschijnlijk is dat hetzelfde dier dat op 25 maart in het naburige Postel werd waargenomen door een jager. De waarneming kon door INBO bevestigd worden aan de hand van het loopspoor op dezelfde locatie. Het gaat duidelijk niet om dezelfde wolf die enkele dagen later, op 31 maart, in Herentals en Wiekevorst werd gezien.

De analyses van een schapenkadaver uit Kalmthout zijn niet sluitend, waarschijnlijk doordat er meerdere dieren bij betrokken waren. De DNA-stalen zullen meer in detail geanalyseerd worden de komende weken. Mergeay verwacht dat er meerdere honden bij betrokken waren, waarschijnlijk geen wolven. "Omdat we geen duidelijk beeld hebben van de aantallen schapen die door loslopende honden worden gedood, roepen we schapenhouders uit heel Vlaanderen op om alle aanvallen, ook deze die zeker door honden zijn veroorzaakt, te melden via wolf@inbo.be", zegt Mergeay. "Ik heb ook een oproep gestuurd naar de Vereniging van Dierenartsen met dezelfde vraag. Waarnemingen van wolven of mogelijke sporen kunnen uiteraard ook naar dat adres gestuurd worden.”

