Honden helpen volop mee in de zoektocht naar gewonde koala’s die verwoestende bosbranden in Australië overleefden ADN

21 november 2019

16u20

Bron: CNN, The Independent 0 Dieren De bosbranden die Australië teisteren hebben intussen zes mensenlevens geëist en bijna 600 woningen vernield. Maar vooral de natuur is zwaar getroffen. Al meer dan 1,1 miljoen hectare bos ging in vlammen op en er wordt gevreesd dat honderden koala’s, de nationale troetelbeertjes van Australië, zijn omgekomen. Speciaal getrainde viervoeters helpen nu mee in de zoektocht naar koala’s die de vlammenzee overleefden.

In een gespecialiseerd ziekenhuis in Port Macquarie komen ze in groten getale binnen: zwaar verbrande koala’s die niet snel genoeg aan het vuur konden ontsnappen. Er zijn ook al veel dieren dood aangetroffen. Koala’s zijn immers vaak te traag om het vuur voor te blijven. Hun instinct is niet om te vluchten, maar om bij gevaar hoog in een boom te klimmen.

Experts lieten al weten dat ze denken dat de helft van de koalapopulatie in New South Wales is omgekomen door de vele branden daar en in Queensland in het oosten van Australië. In het reservaat rond Port Macquarie zijn alleen al naar schatting 350 dieren overleden. Maar soms zijn er toch overlevenden, en het is belangrijk om die dieren zo snel mogelijk te vinden in de hoop hen alsnog te redden. De mens kan daarbij rekenen op zijn trouwste vriend: de hond.

Verschillende viervoeters, specifiek getraind in het opsporen van koala’s, zijn momenteel aan het werk gezet. Normaal zoeken deze honden in rustige omstandigheden naar zieke of gewonde koala’s en andere dieren ter bescherming van de soorten, of naar kerngezonde koala’s in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Nu is het alle hens aan dek.

Zo is er onder meer hond Bear, die op missie is in New South Wales. Bear is één van de weinige detectiehonden die levende koala’s kan vinden door de geur van hun vacht, andere honden zoeken meestal op basis van uitwerpselen. “Bear heeft al aangegeven dat er in de buurt zeker nog levende koala’s moeten zitten, dat is veelbelovend”, klinkt het bij zijn begeleiders.

Bear staat er niet alleen voor. Ook Springer Spaniel Taylor zet haar neus bijvoorbeeld volop aan het werk, in Port Macquarie. Zij had al een cruciale rol bij het terugvinden van acht nog levende koala’s in de bossen, die daarna in allerijl naar een gespecialiseerd ziekenhuis werden gebracht.

Bekijk ook: Vrouw redt zwaar verbrande koala uit vlammenzee

Bekijk ook: Zwaar verbrande koala krijgt water van reddende engel

Bekijk ook: Deze babykoala werd gered tijdens de bosbranden in Australië