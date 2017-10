Honden helpen slachtoffers van de schietpartij de tragedie te verwerken ADN

11u13 0 LCC K-9 Comfort Dogs Facebook Dieren Een teder kopje, een pootje vol liefde of een zalig warme knuffel: vanuit heel de Verenigde Staten zijn therapiehonden overgevlogen naar Las Vegas om de slachtoffers van de schietpartij troost te bieden.

Bijna twintig getrainde therapiehonden vlogen deze week naar Las Vegas om de slachtoffers van de dodelijkste schietpartij in de moderne geschiedenis van de VS te helpen bij het verwerkingsproces en een glimlach te toveren op het gezicht van de zwaar teneergeslagen gemeenschap.

Sommige dieren kwamen vanuit Nebraska en Illinois naar Las Vegas.

De honden helpen op hun eigen unieke manier mensen omgaan met de tragedie. Ze gaan langs bij overlevenden, families van de slachtoffers, politieagenten die ter plaatse gingen toen de hel losbarstte, ziekenhuispersoneel dat alles op alles zette, getraumatiseerde kinderen in scholen, ... "Honden voelen heel goed aan wanneer iemand lijdt", vertelt Tim Hetzner, oprichter van de 'K-9 Comfort Dog Ministries'. "Iedereen wil hen aaien. De honden zijn als een brug. Ze zorgen ervoor dat mensen beginnen te praten en dat is zo belangrijk in het genezingsproces. Honden kan je vertrouwen, ze zijn de beste luisteraars en ze veroordelen nooit."

De honden in een school.

De honden in een ziekenhuis.

Ook Anderson Cooper, een bekende journalist van nieuwszender CNN die ter plaatse is voor de berichtgeving over de schietpartij, kon een knuffel gebruiken.

Tijdens een wake bij kaarslicht om de slachtoffers van het drama te eren, stonden de honden in solidariteit met de getroffen stad.

Dat de honden echt kunnen helpen bij verwerking bevestigt onder andere Megan Lewis Warner, die na de schietpartij in nachtclub Pulse in Orlando drie therapiehonden ontmoette. "Ik was zo verdrietig. Zij waren aanwezig op een herdenking. Ik gaf hen veel knuffels en vond dankzij hen mijn glimlach terug."

