Honden getraind om coronavirus op te sporen kv

20 april 2020

20u41

Bron: BBC, Business Insider, ScienceAlert 0 Dieren Speciaal opgeleide medische detectiehonden zouden een mogelijke oplossing zijn voor het tekort aan coronatesten waarmee veel landen momenteel geconfronteerd worden. De honden zouden immers zo’n 750 mensen per uur kunnen testen, zegt de directeur van een Britse nonprofit die medische honden opleidt.

De London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), de Universiteit van Durham in Engeland en de Britse organisatie Medical Detection Dogs onderzoeken de mogelijkheid om zieke patiënten met honden te identificeren.

De honden zullen mondmaskers van coronapatiënten krijgen om uit te zoeken of Covid-19 een unieke geur heeft. Het zal echter nog enkele weken duren vooraleer zeker is of honden effectief het virus kunnen herkennen.



Als bewezen wordt dat de honden in hun taak slagen, kunnen ze gebruikt worden om iedereen te screenen, zelfs mensen zonder symptomen. “Dit zou snel, efficiënt en niet-ingrijpend zijn”, aldus Claire Guest, directeur van Medical Detection Dogs. De honden zouden mogelijk ook kunnen vaststellen of iemand koorts heeft.

Honden geen last van virus

Uit een nieuwe, nog niet gereviewde, studie in Wuhan, waarin werd onderzocht of honden vatbaar zijn voor het coronavirus, blijkt dat honden veel resistenter zijn tegen het virus dan katten en dat ze het ook niet kunnen overdragen op andere dieren. De studie werd echter uitgevoerd in erg kunstmatige omstandigheden en het is nog onduidelijk of de besmetting op een natuurlijke wijze effectief onmogelijk is.

Als de eerste tests succesvol blijken, zullen in het Verenigd Koninkrijk zes honden opgeleid worden.

Nauwkeurigheid

Volgens professor James Logan, directeur ziektebestrijding bij het LSHTM, kunnen honden malaria opsporen met een nauwkeurigheidsgraad “boven de diagnosenormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)”.

“Het zijn nog de begindagen voor de opsporing van Covid-19", zegt Logan. “We weten nog niet of Covid-19 een specifieke geur heeft, maar we weten dat andere infecties van de luchtwegen onze lichaamsgeur kunnen veranderen, dus er is een kans dat het zo is. En als dat zo is, dan zullen honden in staat zijn om het te detecteren. Dit nieuwe diagnostisch hulpmiddel kan een revolutie betekenen voor onze respons op Covid-19.”

750 mensen per dag

“Als de voorraad hulpmiddelen en testkits laag is, kunnen niet in een keer honderden mensen getest worden. Maar honden kunnen heel snel tot 750 mensen onderzoeken. Door de identificatie van diegenen die getest moeten worden en zich moeten isoleren, kunnen ze de verspreiding van het virus tegenhouden.”

Volgens professor Steve Lindsay van het departement Biowetenschappen van de Universiteit van Durham, kunnen de honden ook ingezet worden op luchthavens om snel mensen te identificeren die besmet zijn. “Dit zou helpen bij de preventie van een nieuwe opstoot van de ziekte nadat we de huidige epidemie onder controle hebben”, zegt hij.