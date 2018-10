Honden begrijpen wel degelijk woorden die we tegen hen zeggen volgens nieuwe studie KVDS

17 oktober 2018

21u43

Bron: NY Post 0 Dieren Voor heel wat baasjes van honden zal het misschien niet als een verrassing komen, maar honden kunnen wel degelijk de woorden begrijpen die we tegen hen zeggen. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat nu voor het eerst aangetoond.

De resultaten werden deze week gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Neuroscience. “Veel hondeneigenaars denken dat hun viervoeters weten wat bepaalde woorden betekenen, maar er is niet veel wetenschappelijk bewijs dat dit ondersteunt. We wilden data van de honden zelf om dat te checken”, aldus auteur psychologe Ashley Prichard uit Bern.

Rassen

De onderzoekers gebruikten 12 honden van verschillende rassen voor hun studie. Ze werden maandenlang getraind om twee voorwerpen met een verschillende textuur terug te brengen als ze de naam ervan hoorden. Eén was een zacht knuffeldier, het ander een hard rubberen voorwerp. Zo konden de dieren ze duidelijk onderscheiden. Als ze het voorwerp terugbrachten, werden ze beloond met een snoepje of een aanmoediging.





Eenmaal de honden dat onder de knie hadden, werden ze in een MRI-scanner gelegd zodat hun hersenactiviteit gemonitord kon worden. Hun baasjes stonden voor hen en zeiden de naam van de twee voorwerpen, waarna de honden de voorwerpen ook te zien kregen. (lees hieronder verder)

Wat bleek? Verschillende delen van hun hersenen lichtten op als de baasjes het juiste woord gebruikten versus een niet bestaand woord. De honden verwerkten de woorden op een soortgelijke manier als de mens en gebruikten hetzelfde deel van de hersenen. Maar in tegenstelling tot bij de mens was er grotere neurologische activiteit bij woorden die ze níét kenden. Wat daar precies achter zit, is voorlopig nog niet duidelijk.

Pavlovreflex

Volgens neurowetenschapper professor Gregory Berns van Emory University hebben honden variabele capaciteiten en motivaties om dingen aan te leren en woorden te begrijpen. “Maar ze lijken wel een neurologisch beeld te hebben voor de woorden die ze aangeleerd krijgen, dat meer is dan een Pavlovreflex (een reflex die door iets anders wordt uitgelokt, red.)”, aldus nog Berns.

De studie bewijst dan weer niet dat gesproken woorden sowieso de beste manier zijn voor een baasje om te communiceren met een hond. Ander onderzoek van dezelfde onderzoekers toonde al aan dat het neurologische beloningssysteem van de hond meer gericht is op visuele prikkels en geuren. “Als mensen hun hond iets willen aanleren, gebruiken ze vaak woorden omdat dat nu eenmaal is wat mensen verkiezen”, aldus nog Prichard. “Maar vanuit het perspectief van de hond zouden visuele commando’s effectiever kunnen zijn. Die zouden maken dat de hond een kunstje sneller onder de knie heeft.”