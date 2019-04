Hond zwemt ruim 200 kilometer in zee voor hij wordt gered Robyn Samsom

15 april 2019

12u47

Bron: AD.nl 5 Dieren Een dappere hond heeft in de Golf van Thailand vermoedelijk ongeveer 220 kilometer gezwommen voordat hij gered kon worden door werknemers van een boorplatform.

Medewerkers van het platform zagen afgelopen vrijdag de kop van de hond boven de golven uitkomen terwijl het door de zee zwom. “Het weer was rustig en het water dus ook. Als de golven iets groter waren geweest, hadden we de hond niet kunnen zien”, schreef Vitisak Payalaw, een van de mannen op het platform, op Facebook.

De hond klom op de grote metalen buizen van het boorplatform. “Hij was erg rustig en blafte of gromde niet”, schrijft Payalaw. “We probeerden de hond te redden en tilden hem met een touw om zijn lijf het platform op”. De hond was uitgeput van zijn lange zwemtocht en had veel vocht verloren. Hij kreeg water en voedsel voorgeschoteld en knapte al snel op.



Twee nachten sliep hij op het boorplatform voordat hij op een olietanker werd gezet die hem aan wal zette in het zuiden van Thailand. De hond werd door de dierenarts nagekeken en bleek helemaal gezond.

Van vissersboot gesprongen

Waar de hond precies vandaan kwam en of hij het hele stuk echt gezwommen heeft is niet duidelijk. “De hond kan van een vissersboot gevallen of gesprongen zijn”, denkt Payalaw. Het team op het boorplatform wordt geloofd om zijn heldendaad.

Nadat het verhaal werd gedeeld op Facebook kreeg Payalaw donaties aangeboden om de hond te onderhouden, maar hij heeft aangegeven geen donaties te accepteren. Een van de medewerkers van het platform heeft al aangegeven dat hij de hond graag zou adopteren als blijkt dat de bruine viervoeter geen baasje heeft.

