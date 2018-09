Hond weigert zijde van zwaargewond baasje te verlaten Ties Cleven

16 september 2018

09u02

Bron: AD.nl 0 Dieren In de Nederlandse gemeente Bladel (Brabant) is afgelopen nacht een zwaargewonde vrouw aangetroffen. Omdat de hond van de vrouw haar baasje wilde beschermen, kostte het politieagenten en ambulancemedewerkers een hoop moeite om de vrouw in de ambulance te krijgen.

De vrouw werd met een flinke hoofdwond gevonden op de Varkensmarkt in Bladel, die gebruikt wordt als parkeerplaats. Direct werden er twee ambulances opgeroepen. Het bleek echter onmogelijk om in de buurt van het slachtoffer te komen, omdat de hond erg beschermend was.

Ook de aanwezige politieagenten kregen het niet voor elkaar om de hond weg te lokken. Pas toen er een strop gebruikt werd, kon de politie de hond van het baasje scheiden.

Ziekenhuis

De vrouw is bewusteloos meegenomen met de ambulance naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe zij gewond is geraakt. De hond is naar haar woning gebracht.