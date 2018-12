Hond wacht maand lang op baasje aan afgebrande woning kv

09 december 2018

03u40

Bron: AP 0 Dieren Een hond die de vreselijke natuurbranden in Noord-Californië overleefde, heeft bijna een maand op zijn baasje gewacht aan de ruïnes van hun woning.

Toen de natuurbranden op 8 november uitbraken in Paradise en de stad volledig in de as legden, sloeg Andrea Gaylord op de vlucht. Enkele dagen later ging Shayla Sullivan, een medewerker van dierenbescherming op vraag van de vrouw kijken of haar hond Madison nog ergens te bespeuren was.

Sullivan trof Madison aan op het domein, maar de hond was wantrouwig en hield afstand. Ze bracht hem daarom de voorbije weken regelmatig eten en drinken en hielp ook bij de zoektocht naar Madisons broer Miguel, die tijdens de branden naar een opvangcentrum 135 kilometer verderop was gebracht.

Woensdag zag Andrea Gaylord haar trouwe viervoeter eindelijk terug, toen ze samen met Miguel aan de restanten van haar woning toekwam. De vrouw had meteen Madisons favorietje hapje bij: een doosje crackers.

Gaylord zegt dat ze zich geen betere hond kan wensen: “Beeld je in hoe loyaal hij is, om vol te houden in de allerslechtste omstandigheden en hier te blijven wachten. Hun taak is instinctief om de kudde te bewaken en wij maken daar deel van uit”, zegt de vrouw over haar twee halfbloed Anatolisch herders. “Het is een rustgevend gevoel.”